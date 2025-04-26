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Балістика з півдня: РФ запустила по Україні ракети, що відомо

Субота 26 квітня 2025 05:03
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Балістика з півдня: РФ запустила по Україні ракети, що відомо Фото: у низці областей України вночі оголошено повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські загарбники у ніч проти 26 квітня запустили ракети у бік України для чергової повітряної атаки. Такий обстріл стався на тлі загрози щодо балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та карту повітряної тривоги.

Військові поінформували про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з півдня. Таке попередження у ПС оприлюднили о 04:48 у своєму Telegram.

Пізніше стало відомо про запуск противником ракети, яка рухалася у напрямку Очакова Миколаївської області.

"Херсон! Укриття! Ще одна ракета курсом на Херсон!" - повідомили військові пізніше.

Крім того, згодом у Повітряних силах розповіли, що ворожа ракетна змінила напрямок на Миколаїв.

Балістика з півдня: РФ запустила по Україні ракети, що відомо

Новина доповнюється...

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