Балістика з півдня: РФ запустила по Україні ракети, що відомо
Російські загарбники у ніч проти 26 квітня запустили ракети у бік України для чергової повітряної атаки. Такий обстріл стався на тлі загрози щодо балістики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та карту повітряної тривоги.
Військові поінформували про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з півдня. Таке попередження у ПС оприлюднили о 04:48 у своєму Telegram.
Пізніше стало відомо про запуск противником ракети, яка рухалася у напрямку Очакова Миколаївської області.
"Херсон! Укриття! Ще одна ракета курсом на Херсон!" - повідомили військові пізніше.
Крім того, згодом у Повітряних силах розповіли, що ворожа ракетна змінила напрямок на Миколаїв.
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