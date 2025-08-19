Балістика, крилаті ракети та сотні дронів: у ЗСУ розкрили подробиці нічної атаки росіян

Обстріл України 19 серпня

Сьогодні вночі, 19 серпня, війська РФ атакували північні, південні та центральні регіони України із застосуванням ударних дронів, а також крилатих і балістичних ракет.

Зокрема, у Кременчуцькому та Лубенському районах Полтавської області були удари й падіння уламків, пошкоджені адміністративні будівлі підприємств. Відомо, що Кременчук після російського обстрілу затягнуло густим чорним димом. Мер Віталій Малецький показав, який вигляд має місто після ударів РФ.

Також російські війська обстріляли Слов’янськ у Донецькій області двома ракетами "Іскандер-М". Внаслідок атаки травмована одна жінка.