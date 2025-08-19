Балістика, крилаті ракети та сотні дронів: у ЗСУ розкрили подробиці нічної атаки росіян

Російські війська у ніч на 19 серпня атакували Україну крилатими ракетами, балістикою, а також сотнями ударних безпілотників. Сили ППО знищили переважну більшість ворожих цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Російські війська сьогодні вночі, 19 серпня, застосували:
Ворожу атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, протиповітряною обороною збито, або подавлено 236 повітряних цілей:
При цьому зафіксовано влучання 4 ракет та 40 дронів на 16 локаціях, а також падіння збитих ворожих цілей на 3 локаціях.
Сьогодні вночі, 19 серпня, війська РФ атакували північні, південні та центральні регіони України із застосуванням ударних дронів, а також крилатих і балістичних ракет.
Зокрема, у Кременчуцькому та Лубенському районах Полтавської області були удари й падіння уламків, пошкоджені адміністративні будівлі підприємств. Відомо, що Кременчук після російського обстрілу затягнуло густим чорним димом. Мер Віталій Малецький показав, який вигляд має місто після ударів РФ.
Також російські війська обстріляли Слов’янськ у Донецькій області двома ракетами "Іскандер-М". Внаслідок атаки травмована одна жінка.