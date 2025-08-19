Баллистика, крылатые ракеты и сотни дронов: в ВСУ раскрыли подробности ночной атаки россиян

Обстрел Украины 19 августа

Сегодня ночью, 19 августа, войска РФ атаковали северные, южные и центральные регионы Украины с применением ударных дронов, а также крылатых и баллистических ракет.

В частности, в Кременчугском и Лубенском районах Полтавской области были удары и падения обломков, повреждены административные здания предприятий. Известно, что Кременчуг после российского обстрела затянуло густым черным дымом. Мэр Виталий Малецкий показал, как выглядит город после ударов РФ.

Также российские войска обстреляли Славянск в Донецкой области двумя ракетами "Искандер-М". В результате атаки травмирована одна женщина.