В Балаклії російські "Шахеди" пошкодили будинки, є постраждалі (фото)
У місті Балаклія Харківської області ворожий дрон влучив у приватний будинок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Балаклійської міської військової адміністрації (МВА) Віталія Карабанова.
Він зазначив, що в ніч на 3 серпня у місті зафіксоване влучання ворожого дрона по приватному домоволодінню.
"За попередньою інформацією, на жаль, є один постраждалий. На місці влучання наразі вже працюють всі відповідні екстрені служби", - написав Карабанов.
Очільник адміністрації також оприлюднив фото наслідків удару.
Фото: начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов (https://t.me/vkarabanov)
Оновлено 03:09
Карабанов повідомив про повторні удари ворога по місту. Зафіксовано понад 10 обстрілів російськими дронами.
"Внаслідок атаки охоплено вогнем понад 10 житлових будинків — практично вся вулиця. На жаль, є постраждалі", - зазначив очільник Балаклійської МВА.
Він додав, що на місці влучань працюють усі служби, людям надається необхідна допомога.
Фото: начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов (https://t.me/vkarabanov)
Дронова атака на Харківщину
В ніч на 3 серпня російські терористи знову атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед".
Близько півночі у Харкові та Чугуєві Харківської області пролунали вибухи.
Внаслідок обстрілу в Чугуєві пошкоджено житлові будинки та є постраждалі серед місцевих жителів.