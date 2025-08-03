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В Балаклії російські "Шахеди" пошкодили будинки, є постраждалі (фото)

Балаклія, Неділя 03 серпня 2025 02:33
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В Балаклії російські "Шахеди" пошкодили будинки, є постраждалі (фото) Фото: російський безіплотник вдарив по Балаклії (facebook.com DSNS.GOV.UA)
Автор: Валерій Савицький

У місті Балаклія Харківської області ворожий дрон влучив у приватний будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Балаклійської міської військової адміністрації (МВА) Віталія Карабанова.

Він зазначив, що в ніч на 3 серпня у місті зафіксоване влучання ворожого дрона по приватному домоволодінню.

"За попередньою інформацією, на жаль, є один постраждалий. На місці влучання наразі вже працюють всі відповідні екстрені служби", - написав Карабанов.

Очільник адміністрації також оприлюднив фото наслідків удару.

В Балаклії російські &quot;Шахеди&quot; пошкодили будинки, є постраждалі (фото)Фото: начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов (https://t.me/vkarabanov)

Оновлено 03:09

Карабанов повідомив про повторні удари ворога по місту. Зафіксовано понад 10 обстрілів російськими дронами.

"Внаслідок атаки охоплено вогнем понад 10 житлових будинків — практично вся вулиця. На жаль, є постраждалі", - зазначив очільник Балаклійської МВА.

Він додав, що на місці влучань працюють усі служби, людям надається необхідна допомога.

В Балаклії російські &quot;Шахеди&quot; пошкодили будинки, є постраждалі (фото)

Фото: начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов (https://t.me/vkarabanov)

Дронова атака на Харківщину

В ніч на 3 серпня російські терористи знову атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед".

Близько півночі у Харкові та Чугуєві Харківської області пролунали вибухи.

Внаслідок обстрілу в Чугуєві пошкоджено житлові будинки та є постраждалі серед місцевих жителів.

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