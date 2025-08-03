В Балаклее российский "Шахед" повредил дом, есть пострадавший (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Балаклейской городской военной администрации (ГВА) Виталия Карабанова .

Он отметил, что в ночь на 3 августа в городе зафиксировано попадание вражеского дрона по частному домовладению.

"По предварительной информации, к сожалению, есть один пострадавший. На месте попадания сейчас уже работают все соответствующие экстренные службы", - написал Карабанов.

Глава администрации также обнародовал фото последствий удара.

Фото: начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов (https://t.me/vkarabanov)

Обновлено 03:09

Карабанов сообщил о повторных ударах врага по городу. Зафиксировано более 10 обстрелов российскими дронами.

"В результате атаки охвачены огнем более 10 жилых домов - практически вся улица. К сожалению, есть пострадавшие", - отметил глава Балаклейской ГВА.

Он добавил, что на месте попаданий работают все службы, людям оказывается необходимая помощь.