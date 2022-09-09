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Балаклея, Купянск, Изюм. Чего ждать от наступления ВСУ на востоке

Новина українською →
Харьковская область , Пятница 09 сентября 2022 19:30
Балаклея, Купянск, Изюм. Чего ждать от наступления ВСУ на востоке Фото: украинские военные продолжают наступление в Харьковской области (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления освободили Балаклею (Харьковская область) и, похоже, продвигаются дальше. По еще неподтвержденным данным, силы обороны могли выйти на окраины Купянска, а также продвинуться к Изюму.

РБК-Украина собрало все, что известно о ситуации на данный момент.

Балаклея

После нескольких дней информационного шума накануне официально было объявлено об освобождении Балаклеи. Президент Владимир Зеленский выложил видео с украинскими бойцами в городе.

"Все на своих местах. Флаг Украины в свободном украинском городе под свободным украинским небом! Спасибо! Горжусь! Берегите себя! К победе! Слава Украине!", - отметил он.

Деоккупация Балаклеи стала итогом наступательных действий в Харьковской области, которые продолжаются последнюю неделю. По данным Генерального штаба, за это время было освобождено более 20 населенных пунктов. А всего с начала сентября деоккупировано более 1000 квадратных километров территории.

Фото: результаты трех дней украинского наступления

При этом военный эксперт Михаил Жирохов считает, что о переломе говорить пока рано. В комментарии РБК-Украина он отметил, что Балаклея является мощной победой больше в медийном смысле.

"Освобождение любого населенного пункта, тем более такого большого города как Балаклея, очень важно в плане морального духа и развития вообще операции в Харьковской области и тому подобное. Но говорить, что это "перелом" на фронте я бы не стал. Дальше у нас наступление на Изюм и Купянск", - пояснил он.

Военный эксперт, полковник Владислав Селезнев рассказал изданию, что освобождение Балаклеи показывает, что тактические успехи сил обороны трансформируются в оперативно-тактические. В то же время он призывает не делать поспешных выводов прямо сейчас.

"Фронт в десятки километров шириной и 50 км глубиной - это очень серьезно, но ситуация находится в динамике и быстро развивается. Надеюсь, во-первых, что Вооруженные силы закрепятся на новых рубежах. Но важно помнить, что противник перебрасывает резервы, в том числе подразделения 3-го армейского корпуса, чтобы нивелировать успех украинского контрнаступления", - подчеркнул он.

Купянск

О продвижении в направлении Купянска можно судить по тому, что сегодня Национальная гвардия объявила об освобождении Волохова Яра - села в нескольких километрах от этого города. Кроме того, сегодня в сети разошлось фото, на котором украинские бойцы держат украинский флаг на въезде в Купянск. По неподтвержденной информации, силы обороны могли выйти на его юго-западную окраину, взять под контроль села Граково, Чкаловское, Шевченково, Сеньково и Пристен, достигнув реки Оскол.

В то же время, по данным Института изучения войны (ISW), Вооруженные силы уже продвинулись настолько, что с высокой вероятностью могут освободить Купянск в течение ближайших трех дней. Военный эксперт Михаил Жорохов не согласен с этим.

"Не понимаю из чего они (аналитики ISW, - ред.) делают такие выводы...Потому, что кроме этого направления, у нас есть как минимум еще два других направления для наступления, которое идет. Потому как Генеральный штаб может перебрасывать резервы для таких сроков, трудно сказать...Но если это и произойдет, то это очень мощная победа", - отметил Жирохов.

По его словам, сроки деоккупации зависят от того, как быстро на это направление будут поступать резервы. В любом случае освобождение Купянска будет иметь важное тактическое значение, поскольку этот город является важным железнодорожным центром, и российская логистика здесь завязана на рельсах.

Балаклея, Купянск, Изюм. Чего ждать от наступления ВСУ на востоке

Фото: украинские силы могут пойти на Купянск (google.com/maps)

Комментируя возможный выход сил обороны на окраины Купянска, Владислав Селезнев призывает все же доверять только заявлениям Генерального штаба.

"В любом случае, ключевая цель - освобождение всех территорий Украины. В какой способ это будет реализовываться и по каким направлениям, зависит не только от умелых действий украинских воинов, а и от контрдействий российских оккупантов. Они могут в ближайшие 2-3 суток подтянуть резервы, и ситуация на этом участке фронта может застопориться. Но это не значит, что не будет динамики на других участках фронта", - сказал он.

Он также обращает внимание на то, что действия украинской армии в определенной мере синхронизированы, поскольку есть продвижение и в Херсонской области.

"Мы видим, насколько непростая ситуация в Донецкой области, там россияне давят на наши позиции в направлении на Бахмут. Война продолжается и, к сожалению, нельзя сказать, что ситуация, которая складывается сейчас (в Харьковской области, - ред.), будет устойчивой", - добавил эксперт.

Отметим, ближе к вечеру в российских Telegram-каналах появилось свежее фото поврежденного моста через реку Оскол в Купянске.

Балаклея, Купянск, Изюм. Чего ждать от наступления ВСУ на востоке

Фото: поврежденный мост в Купянске (t.me/epoddubny)

Изюм

По состоянию на вторую половину дня 9 сентября оккупационная администрация объявила эвакуацию из Купянска, Изюма и Великого Бурлука. Людей вывозят на захваченную часть Луганской области и в Россию. Также накануне стало известно, что "власти" перебрались из Купянска в Волчанск, поближе к российской границе.

По оценкам ISW, на днях украинские войска воспользовались передислокацией противника и провели эффективное наступление к северо-западу от Изюма и продвинулись минимум на 20 км. Советник Офиса президента Алексей Арестович полагает, что над Изюмом нависла "очень серьезная угроза для оккупантов", поскольку ВСУ обошли его с севера и продвижением на Купянск способны перерезать пути снабжения изюмской группировки россиян.

Тем временем российские так называемые "военкоры" в панике пишут, что дорога Купянск - Изюм уже перерезана украинскими войсками и якобы остался только один путь снабжения через Оскол. При этом простреливается вся местность, и россияне страдают от ударов мобильных групп.

Кроме того, в Twitter OSINT-исследователей появилось видео, на котором зафиксировано состояние переправы Яцковка - Оскил, которая соединяет Изюм с условной российской "большой землей". Судя по нему, мост полностью разрушен, как и две базы оккупантов.

Генеральный штаб по понятным причинам не раскрывает военного замысла этих операций. Казалось бы, освобождение Изюма и Купянска может ускорить деоккупацию Харьковской области, но не все настолько очевидно.

"Ми все помним, насколько стремительным было движение украинских сил обороны на севере области, когда бригады территориальной обороны выступили в сторону Казачьей Лопани, но потом враг подтянул резервы и наступление застопорилось, а на отдельных участках фронта наши воины были вынуждены отступить. После этого возобновились артиллерийские обстрелы Харькова", - отметил Владислав Селезнев.

По его мнению, нельзя исключать, что этого не произойдет и на восточном направлении. Война продолжается, и враг остается не менее опасным.

"Считать, что российская армия посыпалась и обречена, тоже нельзя. В стратегической перспективе они уже не добудут больших побед, но на оперативно-тактическом уровне ситуация может меняться в зависимости от ресурсов, которые они задействуют на том или ином участке фронта", - добавил эксперт.

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Вооруженные силы Украины Харьков Балаклея Купянск Война России против Украины
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