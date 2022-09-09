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Балаклія, Куп'янськ, Ізюм. Чого чекати від наступу ЗСУ на сході

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Харківська область , П'ятниця 09 вересня 2022 19:30
Балаклія, Куп'янськ, Ізюм. Чого чекати від наступу ЗСУ на сході Фото: українські військові продовжують наступ в Харківській області (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Збройні сили України в ході контрнаступу звільнили Балаклію (Харківська область) і, схоже, просуваються далі. За ще непідтвердженими даними, сили оборони могли вийти на околиці Куп'янська, а також просунутися до Ізюму.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про ситуацію на даний момент.

Балаклія

Після кількох днів інформаційного шуму напередодні офіційно було оголошено про звільнення Балаклії. Президент Володимир Зеленський виклав відео з українськими бійцями в місті.

"Все на своїх місцях. Прапор України у вільному українському місті під вільним українським небом! Дякую! Пишаюся! Бережіть себе! До перемоги! Слава Україні!", - зазначив він.

Деокупація Балаклії стала підсумком наступальних дій в Харківській області, які тривають останній тиждень. За даними Генерального штабу, за цей час було звільнено понад 20 населених пунктів. А загалом з початку вересня деокуповано понад 1000 квадратних кілометрів території.

Фото: результати трьох днів українського наступу

При цьому військовий експерт Михайло Жирохов вважає, що про перелом говорити поки рано. У коментарі РБК-Україна він зазначив, що Балаклія є потужною перемогою більше в медійному сенсі.

"Звільнення будь-якого населеного пункту, тим більше такого великого міста як Балаклія, дуже важливе в плані морального духу і розвитку взагалі операції в Харківській області тощо. Але говорити, що це "перелом" на фронті я б не став. Далі у нас наступ на Ізюм та Куп'янськ", - пояснив він.

Військовий експерт, полковник Владислав Селезньов розповів виданню, що звільнення Балаклії показує, що тактичні успіхи сил оборони трансформуються в оперативно-тактичні. У той же час він закликає не робити поспішних висновків прямо зараз.

"Фронт в десятки кілометрів завширшки і 50 км вглиб - це дуже серйозно, але ситуація знаходиться в динаміці і швидко розвивається. Сподіваюся, по-перше, що Збройні сили закріпляться на нових рубежах. Але важливо пам'ятати, що противник перекидає резерви, в тому числі підрозділи 3-го армійського корпусу, щоб нівелювати успіх українського контрнаступу", - підкреслив він.

Куп'янськ

Про просування в напрямку Куп'янська можна судити з того, що сьогодні Національна гвардія оголосила про звільнення Волохова Яра - села за кілька кілометрів від цього міста. Крім того, сьогодні в мережі розійшлося фото, на якому українські бійці тримають український прапор на в'їзді в Куп'янськ. За непідтвердженою інформацією, сили оборони могли вийти на його південно-західну околицю, взяти під контроль села Граково, Чкаловське, Шевченкове, Сенькове і Пристін, досягнувши річки Оскол.

У той же час, за даними Інституту вивчення війни (ISW), Збройні сили вже просунулися настільки, що з високою ймовірністю можуть звільнити Куп'янськ протягом найближчих трьох днів. Військовий експерт Михайло Жорохов не згоден з цим.

"Не розумію з чого вони (аналітики ISW, - ред.) роблять такі висновки...Тому, що крім цього напрямку, у нас є як мінімум ще два інших напрямки для наступу, який йде. Тому як Генеральний штаб може перекидати резерви для таких термінів, важко сказати...Але якщо це і станеться, то це дуже потужна перемога", - зазначив Жирохов.

За його словами, терміни деокупації залежать від того, як швидко на цей напрямок надходитимуть резерви. У будь-якому випадку звільнення Куп'янська матиме важливе тактичне значення, оскільки це місто є важливим залізничним центром, і російська логістика тут зав'язана на рейках.

Балаклія, Куп'янськ, Ізюм. Чого чекати від наступу ЗСУ на сході

Фото: українські сили можуть піти на Куп'янськ (google.com/maps)

Коментуючи можливий вихід сил оборони на околиці Куп'янська, Владислав Селезньов закликає все ж довіряти тільки заявам Генерального штабу.

"У будь-якому випадку, ключова мета - звільнення всіх територій України. У який спосіб це буде реалізовуватися і за якими напрямками, залежить не лише від умілих дій українських воїнів, а й від контрдій російських окупантів. Вони можуть в найближчі 2-3 доби підтягнути резерви, і ситуація на цій ділянці фронту може застопоритися. Але це не означає, що не буде динаміки на інших ділянках фронту", - сказав він.

Він також звертає увагу на те, що дії української армії певною мірою синхронізовані, оскільки є просування і в Херсонській області.

"Ми бачимо, наскільки непроста ситуація в Донецькій області, там росіяни тиснуть на наші позиції в напрямку на Бахмут. Війна триває і, на жаль, не можна сказати, що ситуація, яка складається зараз (в Харківській області, - ред.), буде стійкою", - додав експерт.

Зазначимо, ближче до вечора в російських Telegram-каналах з'явилося свіже фото пошкодженого моста через річку Оскол в Куп'янську.

Балаклія, Куп'янськ, Ізюм. Чого чекати від наступу ЗСУ на сході

Фото: пошкоджений міст у Куп'янську (t.me/epoddubny)

Ізюм

Станом на другу половину дня 9 вересня окупаційна адміністрація оголосила евакуацію з Куп'янська, Ізюма та Великого Бурлука. Людей вивозять на захоплену частину Луганської області та до Росії. Також напередодні стало відомо, що "влада" перебралася з Куп'янська до Вовчанська, ближче до російського кордону.

За оцінками ISW, днями українські війська скористалися передислокацією противника і провели ефективний наступ на північний захід від Ізюма і просунулися мінімум на 20 км. Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що над Ізюмом нависла "дуже серйозна загроза для окупантів", оскільки ЗСУ обійшли його з півночі і просуванням на Куп'янськ здатні перерізати шляхи постачання ізюмського угруповання росіян.

Тим часом російські так звані "воєнкори" в паніці пишуть, що дорога Куп'янськ - Ізюм вже перерізана українськими військами і нібито залишився лише один шлях постачання через Оскол. При цьому прострілюється вся місцевість, і росіяни страждають від ударів мобільних груп.

Крім того, в Twitter OSINT-дослідників з'явилося відео, на якому зафіксовано стан переправи Яцківка - Оскіл, яка з'єднує Ізюм з умовною російською "великою землею". Судячи з нього, міст повністю зруйновано, як і дві бази окупантів.

Генеральний штаб зі зрозумілих причин не розкриває військового задуму цих операцій. Здавалося б, звільнення Ізюма і Куп'янська може прискорити деокупацію Харківської області, але не все настільки очевидно.

"Ми всі пам'ятаємо, наскільки стрімким був рух українських сил оборони на півночі області, коли бригади територіальної оборони виступили в бік Козачої Лопані, але потім ворог підтягнув резерви і наступ застопорився, а на окремих ділянках фронту наші воїни були змушені відступити. Після цього поновилися артилерійські обстріли Харкова", - зазначив Владислав Селезньов.

На його думку, не можна виключати, що цього не станеться і на східному напрямку. Війна триває, і ворог залишається не менш небезпечним.

"Вважати, що російська армія посипалася і приречена, теж не можна. У стратегічній перспективі вони вже не здобудуть великих перемог, але на оперативно-тактичному рівні ситуація може змінюватися в залежності від ресурсів, які вони задіють на тій чи іншій ділянці фронту", - додав експерт.

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