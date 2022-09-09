Россияне объявили "эвакуацию" населения из Изюма, Купянска и Великого Бурлука
Подконтрольная оккупационная "администрация Харьковской области" заявила об эвакуации населения из-за "обстрелов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
"Эвакуация" проводится в Харьковской области из Изюма, Купянска и Великого Бурлука, который тоже находится под "обстрелом", - говорится в сообщении.
Об этом заявил так называемый "глава администрации" Виталий Ганчев. Он заявлял, что местных жителей вывозят на оккупированную часть Луганской области и на территорию РФ.
Вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные смогли освободить от российских оккупантов более тысячи квадратных километров с начала сентября. Часть из освобожденной территории находится в Харьковской области.
Напомним, что вчера украинские военные деоккупировали Балаклею, которая ранее находилась под контролем российских войск.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал, как украинцы встречают ВСУ.
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