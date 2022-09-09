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Россияне объявили "эвакуацию" населения из Изюма, Купянска и Великого Бурлука

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Украина, Пятница 09 сентября 2022 16:39
Россияне объявили "эвакуацию" населения из Изюма, Купянска и Великого Бурлука Фото: россияне объявили "эвакуацию" населения из изюма, Купянска и Великого Бурлука (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Подконтрольная оккупационная "администрация Харьковской области" заявила об эвакуации населения из-за "обстрелов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Эвакуация" проводится в Харьковской области из Изюма, Купянска и Великого Бурлука, который тоже находится под "обстрелом", - говорится в сообщении.

Россияне объявили &quot;эвакуацию&quot; населения из Изюма, Купянска и Великого Бурлука

Об этом заявил так называемый "глава администрации" Виталий Ганчев. Он заявлял, что местных жителей вывозят на оккупированную часть Луганской области и на территорию РФ.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные смогли освободить от российских оккупантов более тысячи квадратных километров с начала сентября. Часть из освобожденной территории находится в Харьковской области.

Напомним, что вчера украинские военные деоккупировали Балаклею, которая ранее находилась под контролем российских войск.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал, как украинцы встречают ВСУ.

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