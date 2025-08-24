UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Баклажанова ікра, яку захочеться готувати знову: легкий рецепт

Рецепт смачної баклажанової ікри (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Соковита, ароматна та неймовірно ніжна баклажанова ікра стане справжньою зіркою вашого столу. Пропонуємо перевірений рецепт, який зробить класичну закуску легкою у приготуванні та шалено смачною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Дарини Вістовської.

Рецепт баклажанової ікри

Баклажанова ікра - це дуже універсальна страва, і її можна поєднувати з багатьма продуктами. Ось кілька варіантів:

  • хліб та випічка - на свіжому або підсмаженому хлібі, багеті, лаваші. З крекерами або тостами як закуску
  • м’ясо та риба - подають поряд з запеченим курячим філе або індичкою. Добре поєднується з рибою, особливо запеченою або на грилі
  • макарони та крупи - можна додавати як соус до пасти або рису. Використовувати як начинку для млинців чи пирогів

Інгредієнти:

  • баклажани - 2 шт.
  • перець червоний - 1 шт.
  • морква - 1 шт.
  • цибуля - 1 шт.
  • часник - 3 зубчики
  • томати - 2 шт.
  • сіль, перець - за смаком
  • улюблена зелень

Спосіб приготування

Баклажани та перець потрібно запекти при 200 С до готовності, залишити охолонути і очистити. Далі обсмажуємо цибулю та моркву, додаємо дрібно нарізані запечені овочі, натерті томати, часник і спеції.

Все ретельно перемішуємо і доводимо до готовності.

Вкінці потрібно посипати улюбленою зеленню.

Рецепт баклажанової ікри (фото: кадр з відео)

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Рецепти