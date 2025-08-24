RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Баклажанная икра, которую захочется готовить снова: легкий рецепт

Рецепт вкусной баклажанной икры (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Сочная, ароматная и невероятно нежная баклажанная икра станет настоящей звездой вашего стола. Предлагаем проверенный рецепт, который сделает классическую закуску легкой в приготовлении и безумно вкусной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Дарьи Вистовской.

Рецепт баклажанной икры

Баклажанная икра - это очень универсальное блюдо, и ее можно сочетать со многими продуктами. Вот несколько вариантов:

  • хлеб и выпечка - на свежем или поджаренном хлебе, багете, лаваше. С крекерами или тостами в качестве закуски
  • мясо и рыба - подают рядом с запеченным куриным филе или индейкой. Хорошо сочетается с рыбой, особенно запеченной или на гриле
  • макароны и крупы - можно добавлять как соус к пасте или рису. Использовать как начинку для блинов или пирогов.

Ингредиенты:

  • баклажаны - 2 шт.
  • перец красный - 1 шт.
  • морковь - 1 шт.
  • лук - 1 шт.
  • чеснок - 3 зубчика
  • томаты - 2 шт.
  • соль, перец - по вкусу
  • любимая зелень

Способ приготовления

Баклажаны и перец нужно запечь при 200 С до готовности, оставить остыть и очистить. Далее обжариваем лук и морковь, добавляем мелко нарезанные запеченные овощи, натертые томаты, чеснок и специи.

Все тщательно перемешиваем и доводим до готовности.

В конце нужно посыпать любимой зеленью.

Рецепт баклажанной икры (фото: кадр из видео)

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Рецепты