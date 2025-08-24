Баклажанная икра, которую захочется готовить снова: легкий рецепт

Сочная, ароматная и невероятно нежная баклажанная икра станет настоящей звездой вашего стола. Предлагаем проверенный рецепт, который сделает классическую закуску легкой в приготовлении и безумно вкусной.
Баклажанная икра - это очень универсальное блюдо, и ее можно сочетать со многими продуктами. Вот несколько вариантов:
Ингредиенты:
Способ приготовления
Баклажаны и перец нужно запечь при 200 С до готовности, оставить остыть и очистить. Далее обжариваем лук и морковь, добавляем мелко нарезанные запеченные овощи, натертые томаты, чеснок и специи.
Все тщательно перемешиваем и доводим до готовности.
В конце нужно посыпать любимой зеленью.
