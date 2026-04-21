Бакалаврат в Україні чи за кордоном? Президент НаУКМА дав важливу пораду випускникам
Молодь часто мріє про яскравий закордонний досвід. Проте здобувати його краще так, щоб "не відриватись від України".
Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна президент Національного університету "Києво-Могилянська академія" Сергій Квіт.
Чи варто перешкоджати студентам виїжджати
"Кожна війна виштовхує за кордон мільйони людей, і це можна зрозуміти. Ми не можемо цьому перешкодити, бо люди втікають від небезпеки. Мають різні особисті обставини", - констатував очільник НаУКМА.
Інша справа, за його словами, заохочення людей залишатись.
"Ми у Києво-Могилянській академії робимо те, що можемо в теперішніх обставинах: продовжуємо свою діяльність зі зміцнення національної освіти, яка стимулює українців пов'язувати своє майбутнє з Україною", - поділився Квіт.
Він додав, що зараз, можливо, "слід зосередитися не лише на освітніх втратах, а також на загрозах психологічного стану українських підлітків - в умовах браку живого спілкування, браку соціалізації з однолітками".
"У них переважає зануреність у соціальні мережі, перебування поза новинним порядком денним українського суспільства", - пояснив освітянин.
Виїзд за кордон для багатьох українців сьогодні - питання безпеки (інфографіка: РБК-Україна)
Чому за кордон молоді краще не поспішати
Квіт розповів, що в нинішньому світі "немає внутрішніх ринків та внутрішніх стандартів якості освіти - є один глобальний ринок".
Адже українські університети "фактично конкурують з усіма іншими університетами за кордоном" (оскільки зараз "будь-хто може поїхати навчатися будь-куди").
"У той же час, я дуже не рекомендую після школи відразу вступати на бакалаврську програму за кордон", - наголосив президент НаУКМА.
Він пояснив, що у такому випадку "існує загроза повністю відірватися від України".
"Оскільки не лише професійні навички, але весь понятійний апарат молодих людей формується в інших реаліях", - додав Квіт.
Як найкраще здобувати міжнародний досвід
Здобувати міжнародний досвід, на думку очільника університету, найкраще "через численні можливості академічних обмінів".
Або ж вступати у закордонні заклади вже на магістерський рівень освіти.
"Не треба легковажити українською вищою освітою, попри відчутні освітні втрати та проблеми з безпекою", - порадив Квіт.
Він нагадав, що українські університети:
- дають якісну бакалаврську освіту (у своїй більшості);
- дають (дуже часто) належну магістерську освіту;
- пропонують хороший рівень освітньо-наукових програм доктора філософії.
"Якщо сюди додати студентську вимогливість і внутрішню дисципліну, в теперішніх критичних обставинах в українських ЗВО можна взяти для себе всі необхідні знання і уміння", - підсумував очільник НаУКМА.
