Бакалавриат в Украине или за границей? Президент НаУКМА дал важный совет выпускникам

17:10 21.04.2026 Вт
Стремление получить диплом иностранного вуза может стать неочевидной "ловушкой"
aimg Ирина Костенко aimg Катерина Гончарова
Опыт, который получают студенты, часто зависит именно от вуза (фото иллюстративное: Getty Images)

Молодежь часто мечтает о ярком зарубежном опыте. Однако получать его лучше так, чтобы "не отрываться от Украины".

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина президент Национального университета "Киево-Могилянская академия" Сергей Квит.

Стоит ли препятствовать студентам выезжать

"Каждая война выталкивает за границу миллионы людей, и это можно понять. Мы не можем этому помешать, потому что люди бегут от опасности. Имеют разные личные обстоятельства", - констатировал глава НаУКМА.

Другое дело, по его словам, поощрение людей оставаться.

"Мы в Киево-Могилянской академии делаем то, что можем в нынешних обстоятельствах: продолжаем свою деятельность по укреплению национального образования, которое стимулирует украинцев связывать свое будущее с Украиной", - поделился Квит.

Он добавил, что сейчас, возможно, "следует сосредоточиться не только на образовательных потерях, а также на угрозах психологического состояния украинских подростков - в условиях нехватки живого общения, нехватки социализации со сверстниками".

"У них преобладает погруженность в социальные сети, пребывание вне новостной повестки дня украинского общества", - объяснил педагог.

Выезд за границу для многих украинцев сегодня - вопрос безопасности (инфографика: РБК-Украина)

Почему за границу молодежи лучше не торопиться

Квит рассказал, что в нынешнем мире "нет внутренних рынков и внутренних стандартов качества образования - есть один глобальный рынок".

Ведь украинские университеты "фактически конкурируют со всеми другими университетами за границей" (поскольку сейчас "любой может поехать учиться куда угодно").

"В то же время, я очень не рекомендую после школы сразу поступать на бакалаврскую программу за границу", - подчеркнул президент НаУКМА.

Он объяснил, что в таком случае "существует угроза полностью оторваться от Украины".

"Поскольку не только профессиональные навыки, но весь понятийный аппарат молодых людей формируется в других реалиях", - добавил Квит.

Как лучше всего приобретать международный опыт

Получать международный опыт, по мнению главы университета, лучше всего "через многочисленные возможности академических обменов".

Или же поступать в зарубежные заведения уже на магистерский уровень образования.

"Не надо пренебрегать украинским высшим образованием, несмотря на ощутимые образовательные потери и проблемы с безопасностью", - посоветовал Квит.

Он напомнил, что украинские университеты:

  • дают качественное бакалаврское образование (в своем большинстве);
  • дают (очень часто) надлежащее магистерское образование;
  • предлагают хороший уровень образовательно-научных программ доктора философии.

"Если сюда добавить студенческую требовательность и внутреннюю дисциплину, в нынешних критических обстоятельствах в украинских ЗВО можно взять для себя все необходимые знания и умения", - подытожил глава НаУКМА.

