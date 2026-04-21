"Не чекали закону": як у Могилянці запустили військовий вишкіл для студентів і чому їх вчать

12:14 21.04.2026 Вт
3 хв
Університет співпрацює з київськими бригадами та залучає інструкторів із бойовим досвідом
aimg Ірина Костенко aimg Катерина Гончарова
"Не чекали закону": як у Могилянці запустили військовий вишкіл для студентів і чому їх вчать Основи національного спротиву - важливі як для хлопців, так і для дівчат (фото ілюстративне: facebook.com/naukma)

Повномасштабна війна та виклики сьогодення вимагають від університетів важливих змін. Військовий вишкіл або "Основи національного спротиву" - одна з них.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна президент Національного університету "Києво-Могилянська академія" Сергій Квіт.

Читайте також: Університетам треба планувати себе в новій демографії, а не в старій пам’яті, - інтерв'ю з МОН

Як змінився освітній процес під час війни

"Із початком повномасштабної війни освітній процес у Могилянці відбувався онлайн, а потім нашим завданням було повернути студентів в аудиторії", - пригадав очільник НаУКМА.

Він повідомив, що для бакалаврів зрештою відновили аудиторне навчання. Тоді як на магістерських програмах і в аспірантурі - змішане навчання.

Квіт зауважив, що повертаючись до аудиторного навчання під час повномасштабної війни, "застосовували різні підходи".

"Серед інших, була, наприклад, онлайн відеотрансляція, яка на початках прирівнювалася до аудиторного заняття", - поділився освітянин.

В цілому ж, за його словами, повномасштабна війна, нові технологічні досягнення, виклики глобальної турбулентності та конкуренції вимагали:

  • оновлення розуміння місії, візії, стратегічних амбіцій та пріоритетів НаУКМА;
  • створення власної фінансової моделі;
  • переходу від статусу університету в державній власності до статусу публічного;
  • нових підходів до освітнього процесу й наукових досліджень.

З чого починались "Основи національного спротиву"

"У нас працює перший в Україні військовий вишкіл імені Петра Сагайдачного, який очолює Олександр Костюк", - повідомив Квіт.

Він зауважив, що йдеться про викладача НаУКМА, директора Інформаційно-обчислювального центру та добровольця, який "повернувся через поранення в боях за Бахмут на своє робоче місце у Могилянці".

"На початку 2025 року БЗВП (базова загальновійськова підготовка) починалася в НаУКМА як пілотний проєкт, на який добровільно зголосилося понад 70 людей", - розповів очільник університету.

Тобто, за його словами, у НаУКМА "не чекали цілого року до прийняття 25 березня 2026 року закону "Про внесення змін до до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань підготовки громадян до національного спротиву" (який змінив концепцію військової підготовки студентів ЗВО).

"Тепер це - "Основи національного спротиву", - констатував Квіт.

Чим особливий військовий вишкіл студентів

Президент Національного університету розповів, що "могилянський вишкіл імені Петра Сагайдачного співпрацює з київськими бригадами".

"Всі наші інструктори мають бойовий досвід. Помічників інструкторів ми підготували самі. Маємо необхідне обладнання, можливості користуватися полігонами", - пояснив він.

Квіт уточнив, що в цілому вишкіл складається з трьох основних блоків:

  • догоспітальна підготовка / тактична медицина;
  • індивідуальні бойові навички та культура поводження зі зброєю;
  • психологічна готовність.

"З початку 2025-2026 навчального року він поступово масштабується. Ми дивимося на військовий вишкіл також як на відродження і розвиток української мілітарної культури в Києво-Могилянській академії", - підсумував очільник НаУКМА.

Несподівана деталь у телефоні ліквідованого стрільця у Києві допомогла поліції, - глава МВС
Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію
