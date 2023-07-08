"Бахмутська привітність". Прикордонники показали, як знищують окупантів на Донбасі

Прикордонники знищили групу окупантів на Бахмутському напрямку. Було проведено два обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України .

За даними прикордонників, після точного корегування аеророзвідки ДПСУ, піхота окупантів зазнала вогневого удару від прикордонників-мінометників.

Під час першого обстрілу було знищено трьох російських військових;

Під час другого обстрілу прикордонників була знищена жива сила окупантів, що переміщалась.

"Намагання проявити себе в бігу на відкритій місцевості для двох загарбників стало останнім спортивним недодосягненням", - повідомили в ДПСУ.

Нагадаємо, днями українські військові збили російський безпілотник іранського виробництва "Шахед" в Одеській області.

Наступ на Бахмутському напрямку

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що українські військові просунулись на понад кілометр на Бахмутському напрямку за останню добу.

"Сили оборони продовжують (на Бахмутському напрямку - ред.) утримувати ініціативу, тиснути на ворога, проводити штурмові дії, просуватись по північному та південному флангах. Зокрема, за останню добу там пройдено більше кілометра", - сказав він.

Також наші бійці також мають частковий успіх в районі Кліщіївки та закріплюються на досягнутих рубежах.

Детальніше про бої на південь від Бахмута та про те, чи варто чекати на швидке звільнення міста, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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