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"Бахмутское радушие". Пограничники показали, как уничтожают оккупантов на Донбассе

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Бахмут, Суббота 08 июля 2023 18:13
"Бахмутское радушие". Пограничники показали, как уничтожают оккупантов на Донбассе Фото: в ГНСУ показали, как уничтожают оккупантов под Бахмутом (facebook.com DPSUkraine)
Автор: Карина Левицкая

Пограничники уничтожили группу оккупантов на Бахмутском направлении. Были произведены два обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

По данным пограничников, после точной корректировки аэроразведки ГПСУ, пехота оккупантов потерпела огневой удар от пограничников-минометчиков.

  • Во время первого обстрела были уничтожены три русских военных;
  • Во время второго обстрела пограничников была уничтожена перемещавшаяся живая сила оккупантов.

"Попытка проявить себя в беге на открытой местности для двух захватчиков стала последним спортивным недостижением", - сообщили в ГПСУ.

Напомним, на днях украинские военные сбили российский беспилотник иранского производства "Шахед" в Одесской области.

Наступление на Бахмутском направлении

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что украинские военные продвинулись более чем на километр на Бахмутском направлении за последние сутки.

"Силы обороны продолжают (на Бахмутском направлении - ред.) удерживать инициативу, давить на врага, проводить штурмовые действия, продвигаться по северному и южному флангам. В частности, за последние сутки там пройдено более километра", - сказал он.

Также наши бойцы имеют частичный успех в районе Клищиевки и закрепляются на достигнутых рубежах.

Детальнее о боях к югу от Бахмута и о том, стоит ли ожидать скорого освобождения города, - читайте в материале РБК-Украина.

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