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Українські прикордонники "приземлили" російський дрон в Одеській області

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Субота 08 липня 2023 14:10
Українські прикордонники "приземлили" російський дрон в Одеській області Ілюстративне фото: українські прикордонники "приземлили" російський дрон в Одеській області (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові збили російський безпілотник іранського виробництва "Шахед" в Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Зазначається, що дрон, який заходив з акваторії Чорного моря, ефектно посадили прикордонники Одеського загону.

"Бійці почули ворожого "мопеда" і, застосувавши усі можливі засоби ураження, змусили захлинутися його власним запасом вибухівки й подавитися своїми ж друзками", - зазначають у ДПСУ.

Війна дронів

Повномасштабну війну Росії проти України можна вважати першою війною безпілотників. Їх використовують як російські загарбники, так у наші захисники.

Так, РФ застосовує іранські безпілотники для завдавання ударів по території України. Лише цієї ночі українські сили ППО збили п'ять "Шахедів".

При цьому українські інженери розробляють власні засоби для протидії іранським безпілотникам.

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