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Багаж самолета, на котором сбежал экс-глава японского Nissan, не досматривали

Новости » В мире     05.01.2020 - 11:57
Багаж самолета, на котором сбежал экс-глава японского Nissan, не досматривали
Фото: Карлос Гон (GettyImages)

Багаж самолета не досматривали из-за слишком больших габаритов

В японском аэропорту не проводили предполетный досмотр с рентгеновским сканированием крупногабаритных ящиков при их загрузке на частный самолет, на котором сбежал бывший глава японского Nissan Карлос Гон. Об этом сообщает японский телеканала NHK.

Как сообщили источники в международном аэропорту Кансай, досмотр не проводился из-за слишком больших размеров ящиков, которые не помещались в устройство рентгеновского сканирования. Ящики превышали в длину 1 м. Предполагается, что в одном из таких ящиков Гон вылетел из Японии в Турцию.

Напомним, 31 декабря Карлос Гон, которого должны были судить в Японии по обвинению в сокрытии доходов, совершил побег, вылетев в Турцию, после чего пересел на самолет и был доставлен в Ливан. По данным прокуратуры, Гон благодаря мошеннической схеме перевода денег дилерской компании в Омане похитил почти 5 млн долларов.

Интерпол выдал "красное уведомление" (Red Notice) Ливану на арест экс-президента Гона. Несмотря на это, власти Ливана заявили, что не имеют договора о выдаче с Японией.

Также РБК-Украина писало, что к побегу Гона причастен бывший сотрудник американского спецназа. Побег готовился в течение нескольких месяцев при участии бывшего "зеленого берета" США Майкла Тэйлора, который на данный момент является сотрудником частной компании, занимающейся вопросами безопасности.

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