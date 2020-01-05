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Багаж літака, на якому втік екс-глава японського Nissan, не оглядали

Новини » В світі     05.01.2020 - 11:57
Багаж літака, на якому втік екс-глава японського Nissan, не оглядали
Фото: Карлос Гон (GettyImages)

Багаж літака не оглядали через занадто великих габаритів

У японському аеропорту не проводили передпольотний огляд з рентгенівським скануванням великогабаритних ящиків при їх завантаженні на приватний літак, на якому втік колишній глава японського Nissan Карлос Гон. Про це повідомляє японський телеканал NHK.

Як повідомили джерела в міжнародному аеропорту Кансай, огляд не проводився через занадто великих розмірів ящиків, які не поміщалися в пристрій рентгенівського сканування. Ящики перевищували в довжину 1 м. Передбачається, що в одному з таких ящиків Гон вилетів з Японії в Туреччину.

Нагадаємо, 31 грудня Карлос Гон, якого повинні були судити в Японії за звинуваченням у приховуванні доходів, здійснив втечу, вилетівши в Туреччину, після чого пересів на літак і був доставлений в Ліван. За даними прокуратури, Гон завдяки шахрайською схемою переказу грошей дилерської компанії в Омані викрав майже 5 млн доларів.

Інтерпол видав "червоне повідомлення" (Red Notice) Лівану на арешт екс-президента Гону. Незважаючи на це, влада Лівану заявили, що не мають договору про видачу з Японією.

Також РБК-Україна писало, що до втечі Гону причетний колишній співробітник американського спецназу. Втеча готувався протягом декількох місяців за участю колишнього "зеленого берета" США Майкла Тейлора, який на даний момент є співробітником приватної компанії, що займається питаннями безпеки.

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