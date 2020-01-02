Интерпол объявил в розыск экс-главу японского Nissan

Фото: Карлос Гон (GettyImages)

У Ливана, куда бежал Гон, нет договора о выдаче с Японией

Интерпол выдал "красное уведомление" (Red Notice) Ливану на арест экс-президента Nissan Карлоса Гона, который сбежал из Японии, где его обвиняют в финансовых преступлениях, в Ливан. Об этом сообщает ВВС.

"Красное уведомление" Интерпола - это просьба международной полиции временно арестовать человека в ожидании его экстрадиции или другого аналогичного судебного иска. Однако у Ливана нет договора о выдаче с Японией.

У Гона есть французское, ливанское и бразильское гражданство. В свое время он вложил немалые инвестиции в банковский сектор, а также недвижимость в Ливане.

В комментарии Associated Press министр юстиции Ливана Альберт Серхан сказал, что страна "выполнит свои обязательства", таким образом намекнув, что экс-главу Nissan могут вызвать на допрос.

Серхан также добавил, что Гон въехал в Ливан по действующему паспорту. Поэтому, предполагает агентство, его экстрадиция в Японию из Ливана может и не состояться.

Напомним, частный самолет, на котором сбежал Гон, сначала приземлился в Стамбуле, из-за чего в Турции провели расследование. По данным турецких СМИ, в связи с этим делом арестовано семь человек - четыре пилота, менеджер грузовой компании и два работника аэропорта.

Как известно, 31 декабря Карлос Гон, которого должны были судить в Японии по обвинению в сокрытии доходов, совершил побег в Ливан. Он заявил, что он не хочет находиться в заложниках мошеннической системы правосудия Японии.

Ранее прокуратура Токио предъявила обвинения экс-главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону. Его обвиняют в присвоении средств концерна Nissan. По данным прокуратуры, Гон благодаря мошеннической схеме перевода денег дилерской компании в Омане похитил почти 5 млн долларов.