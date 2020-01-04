Побег экс-главы японского Nissan помог организовать бывший спецназовец США

Фото: Карлос Гон (GettyImages)

План побега Гона начали осуществлять 28 декабря при участии бывшего "зеленого берета" США

Побег бывшего президента Nissan Карлоса Гона из Японии в Ливан помог организовать бывший американский боец спецназа. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Сообщается, что побег Гона в Ливан готовился в течение нескольких месяцев при участии бывшего "зеленого берета" США Майкла Тэйлора, который на данный момент является сотрудником частной компании, занимающейся вопросами безопасности.

Сам план побега начали осуществлять 28 декабря, когда частный самолет Bombardier Global Express вылетел из Дубая в Осаку. На борту самолета находились два человека, одним из которых был Тэйлор. Гон покинул Японию в одном из двух черных контейнеров, которые перевозили на борту Bombardier. Из Осаки самолет прилетел в Стамбул, где бывший президент Nissan пересел на другой борт и прилетел в Ливан.

При этом на данный момент японским властям неизвестно как Гон смог попасть в черном контейнере на борт самолета, и почему он не был подвергнут проверке.

Напомним, 31 декабря Карлос Гон, которого должны были судить в Японии по обвинению в сокрытии доходов, совершил побег в Ливан. Он заявил, что не хочет находиться в заложниках мошеннической системы правосудия Японии.

Позже Интерпол выдал "красное уведомление" (Red Notice) Ливану на арест экс-президента Nissan Карлоса Гона. При этом власти Ливана заявили, что не имеют договора о выдаче с Японией.

Прокуратура Токио обвиняет экс-главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона в присвоении средств концерна Nissan. По данным прокуратуры, Гон благодаря мошеннической схеме перевода денег дилерской компании в Омане похитил почти 5 млн долларов.