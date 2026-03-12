Костер ценой 30 тысяч: украинцам напомнили о штрафе за сжигание травы

С приходом весеннего тепла в столице участились случаи сжигания сухой травы. В то же время даже небольшой костер может за считанные минуты перерасти в неконтролируемый пожар, а за такие действия предусмотрены штрафы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменениям климата КГГА.

Суммы штрафов для нарушителей

За выжигание сухой травы и листьев законодательством предусмотрены следующие санкции:

для граждан - от 3 060 до 6 120 гривен;

от 3 060 до 6 120 гривен; на территориях природно-заповедного фонда - от 6 120 до 12 240 гривен;

от 6 120 до 12 240 гривен; для должностных лиц - до 30 600 гривен.

Последствия для экосистемы

Директор Департамента Павел Иванов подчеркнул, что такие поджоги являются серьезной опасностью для здоровья людей, поскольку в воздух попадают канцерогенные соединения, оксиды азота и бензопирены.

Специалисты отмечают, что огонь разрушает микроорганизмы в почве и приводит к ее промерзанию в несколько раз сильнее нормы. Также в пожарах массово гибнут животные и птицы: зайчата, ежи, пресмыкающиеся и лягушки.

Что делать, если вы заметили поджог

Киевлян призывают быть ответственными и действовать по алгоритму: