ua en ru
Чт, 12 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Костер ценой 30 тысяч: украинцам напомнили о штрафе за сжигание травы

21:28 12.03.2026 Чт
2 мин
Самые большие взыскания грозят должностным лицам
aimg Татьяна Веремеева
Костер ценой 30 тысяч: украинцам напомнили о штрафе за сжигание травы Фото: Сжигание сухой травы (Getty Images)

С приходом весеннего тепла в столице участились случаи сжигания сухой травы. В то же время даже небольшой костер может за считанные минуты перерасти в неконтролируемый пожар, а за такие действия предусмотрены штрафы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменениям климата КГГА.

Читайте также: Подснежники за 3600 гривен: какие штрафы грозят украинцам за продажу первоцветов

Суммы штрафов для нарушителей

За выжигание сухой травы и листьев законодательством предусмотрены следующие санкции:

  • для граждан - от 3 060 до 6 120 гривен;
  • на территориях природно-заповедного фонда - от 6 120 до 12 240 гривен;
  • для должностных лиц - до 30 600 гривен.

Последствия для экосистемы

Директор Департамента Павел Иванов подчеркнул, что такие поджоги являются серьезной опасностью для здоровья людей, поскольку в воздух попадают канцерогенные соединения, оксиды азота и бензопирены.

Специалисты отмечают, что огонь разрушает микроорганизмы в почве и приводит к ее промерзанию в несколько раз сильнее нормы. Также в пожарах массово гибнут животные и птицы: зайчата, ежи, пресмыкающиеся и лягушки.

Что делать, если вы заметили поджог

Киевлян призывают быть ответственными и действовать по алгоритму:

  • зафиксировать нарушение на фото или видео;
  • вызвать спасателей или полицию по номерам 101 или 102;
  • по возможности объяснить поджигателям опасность их действий.

Напомним, за курение в общественных местах в Украине предусмотрены штрафы, причем запрет касается не только обычных сигарет, но и электронных, устройств для нагревания табака и кальянов. Курить нельзя в транспорте, учебных заведениях, больницах, ресторанах, на остановках, детских площадках и в других общественных местах.

РБК-Украина также рассказывало, что в Украине с 15 февраля до 31 марта действует нерестовый запрет на вылов щуки. За незаконный вылов предусмотрены штрафы или уголовная ответственность, а компенсация за одну пойманную щуку составляет 3 468 гривен.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Штрафы
Новости
По 1500 грн пенсионерам и кэшбек за топливо: Зеленский анонсировал новые выплаты
По 1500 грн пенсионерам и кэшбек за топливо: Зеленский анонсировал новые выплаты
Аналитика
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко