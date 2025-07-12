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Многоуровневая договоренность: Зеленский заверил, что Украина получит дополнительные Patriot

Украина, Суббота 12 июля 2025 21:38
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Многоуровневая договоренность: Зеленский заверил, что Украина получит дополнительные Patriot Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Офис президента Украины)
Автор: Антон Корж

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получит дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot. Для этого будет использована "многоуровневая договоренность" между Украиной и партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента 12 июля.

"Мы делаем все, чтобы Украина получила как можно больше средств для сбивания дронов, для сбивания ракет. Приближаем договоренность, и это будет многоуровневая договоренность, относительно новых систем "Петриот" и ракет к ним", - пообещал президент.

Также Зеленский добавил, что Украина активно развивает собственное производство средств ПВО. В первую очередь речь идет о дронах-перехватчиках. А российские оккупанты могут ждать новые удары дронов по своим городам.

"Будем продолжать наши активные дроновые операции на российской территории в ответ на их удары. И как всегда, будем действовать асимметрично - и это эффективно", - резюмировал президент.

Системы Patriot для Украины

Президент США Дональд Трамп 9 июля подтвердил, что Украина просила Вашингтон передать системы Patriot. Никаких обещаний Трамп давать не стал, хотя СМИ сообщали, что США могут предоставить Украине еще одну дополнительную систему Patriot.

Зеленский после саммита в Риме сообщил, что Германия готова оплатить две американские системы Patriot для Украины, Норвегия - еще одну. А в МИД Украины подтвердили, что переговоры ведутся не только об американских системах ПВО, но и о другом спектре средств перехвата российских дронов и ракет.

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