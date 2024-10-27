В багатьох областях України оголосили тривогу через атаку кількох груп БпЛА

Перша хвиля ворожих безпілотників почала заходити у повітряний простір України ще о 19:22 з Курської області. Дрони прямували з Сумської в напрямку Полтавської та Чернігівської областей.

Близько 21:00 з Курської області в Сумську область залетіла наступна хвиля "Шахедів". Частина з них рухалася на Полтавську та Чернігівську область, інша частина - на захід.

Близько 22:00 військові повідомляли про рух кількох груп БпЛА у Сумській області на південний захід, у Чернігівській області курсом на Київську область і столицю. Інші групи рухалися у Полтавській області вбік Черкаської, а також на півдні Харківської області курсом на південь.

О 22:49 Повітряні сили повідомили про рух кількох груп "Шахедів" з півдня Херсонської в напрямку Миколаївської області.

Також кілька груп безпілотників рухаються на півночі та заході Сумської області курсом на захід.

У Чернігівській області дрони рухаються на південний захід.

У Київській області безпілотники рухаються курсом на північний захід.

Кілька груп "Шахедів" у Полтавській області рухаються курсом на Миргород.

Також група БпЛА на півночі Черкаської області, рухається курсом на південний захід.

До того ж, групу дронів виявлено на межі Донецької та Дніпропетровської областей, прямує на південь.

Крім того, ворожі безпілотники рухаються на півночі Дніпропетровської області курсом на Кривий Ріг.

Оновлено 23:47

Нова група "Шахедів" заходить з півдня Херсонської на Миколаївську область.

Дрони рухаються з Миколаївської на Кіровоградську області.

Нова група безпілотників на півночі Сумської області, рухається курсом на Чернігівську область.

"Шахеди" рухаються у Чернігівській області курсом на Київську область.

Група "Шахедів" рухається на межі Полтавської, Черкаської та Кіровоградської областей, в районі Кременчуцького водосховища курсом на захід.

На даний момент мапа повітряних тривог України виглядає так: