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У Києві лунали вибухи під час тривоги через атаку "Шахедів"

Неділя 27 жовтня 2024 23:14
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У Києві лунали вибухи під час тривоги через атаку "Шахедів" Фото: у Києві було чутно вибухи через роботу сил ППО (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Києві лунали потужні вибухи під час повітряної тривоги через атаку ударних дронів з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента.

В окремих районах місто було чутно потужний вибух.

Оновлено 22:33

У Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, ввечері у неділю, 27 жовтня, росіяни знову запустили в напрямку України дрони типу "Шахед".

Спочатку тривога у Києві була оголошена о 21:24 вечора. О 21:45 оголосили відбій.

Вдруге тривогу в столиці оголосили о 22:24. На підступах до столиці працюють сили ППО.

Минулої ночі військові знешкодили на околицях Києва близько десятка БпЛА росіян.

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