У Києві лунали вибухи під час тривоги через атаку "Шахедів"
Фото: у Києві було чутно вибухи через роботу сил ППО (Getty Images)
У Києві лунали потужні вибухи під час повітряної тривоги через атаку ударних дронів з боку Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента.
В окремих районах місто було чутно потужний вибух.
Оновлено 22:33
У Києві оголосили відбій повітряної тривоги.
Нагадаємо, ввечері у неділю, 27 жовтня, росіяни знову запустили в напрямку України дрони типу "Шахед".
Спочатку тривога у Києві була оголошена о 21:24 вечора. О 21:45 оголосили відбій.
Вдруге тривогу в столиці оголосили о 22:24. На підступах до столиці працюють сили ППО.
Минулої ночі військові знешкодили на околицях Києва близько десятка БпЛА росіян.
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