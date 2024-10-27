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У Києві оголосили повітряну тривогу

Неділя 27 жовтня 2024 21:28
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У Києві оголосили повітряну тривогу Фото: повітряна тривога у Києві (РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Ввечері, 27 жовтня, у Києві оголосили повітряну тривогу. Їх ймовірною причиною стали дрони, які фіксують у повітряному просторі України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог".

"Повітряна тривога в місті Київ", - йдеться у повідомленні о 21:24.

Перед цим, у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що в деяких регіонах України зафіксовано ворожі дрони-камікадзе.

Пізніше, о 21:26, у Київській міській військовій адміністрації (КМВА) підтвердили, що загроза існує і для столиці.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття", - написав Сергій Попко, начальник КМВА.

Оновлено о 21:45

У Києві оголосили відбій тривоги. Однак зазначимо, що в інших регіонах, де оголошено тривогу, загроза застосування БпЛА продовжується.

Де оголосили повітряну тривогу

Станом на 21:29 сигнал триває у Київській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській, Сумській, Харківській, Донецькій та Запорізькій областях. Крім того, темно-червоним кольором вже багато місяців позначена Луганська область та окупований півострів Крим.

У Києві оголосили повітряну тривогу

Нагадаємо, в ніч на 27 жовтня в напрямку Києва було зафіксовано близько десятка безпілотників противника. Сили ППО знешкодили всі дрони, які загрожували столиці.

Пізніше в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що всього за минулу ніч, росіяни запустили по Україні 80 безпілотників. Станом на 9:30 було збито 41 ворожий БпЛА, ще 32 було локаційно втрачено, і ще один полетів у напрямку Білорусі.

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