Ввечері, 27 жовтня, у Києві оголосили повітряну тривогу. Їх ймовірною причиною стали дрони, які фіксують у повітряному просторі України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог".

"Повітряна тривога в місті Київ", - йдеться у повідомленні о 21:24. Перед цим, у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що в деяких регіонах України зафіксовано ворожі дрони-камікадзе. Пізніше, о 21:26, у Київській міській військовій адміністрації (КМВА) підтвердили, що загроза існує і для столиці. "Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття", - написав Сергій Попко, начальник КМВА. Оновлено о 21:45 У Києві оголосили відбій тривоги. Однак зазначимо, що в інших регіонах, де оголошено тривогу, загроза застосування БпЛА продовжується. Де оголосили повітряну тривогу Станом на 21:29 сигнал триває у Київській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській, Сумській, Харківській, Донецькій та Запорізькій областях. Крім того, темно-червоним кольором вже багато місяців позначена Луганська область та окупований півострів Крим.