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У Києві повторно оголосили тривогу через дрони (відбій)

Неділя 27 жовтня 2024 22:30
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У Києві повторно оголосили тривогу через дрони (відбій) Фото: люди в метро під час тривоги (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 27 жовтня, у Києві повторно оголосили повітряну тривогу. Її причиною знову стали дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Увага! У Києві оголошена повітряна тривога", - йдеться у повідомленні о 22:24.

За 10 хвилин до цього у Київській обласній військовій адміністрації писали, що в області зафіксовано рух ворожих ударних дронів, по яким працюють сили ППО.

О 22:28 у Київській міській військовій адміністрації підтвердили, що загроза застосування дронів існує і для столиці.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!, - написав Сергій Попко, начальник КМВА.

Оновлено 22:33

У Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

Де оголосили тривогу

Станом на 22:28 карта повітряних тривог має такий вигляд.

У Києві повторно оголосили тривогу через дрони (відбій)

Зазначимо, що Російська Федерація фактично щодня намагається атакувати Україну ударними дронами-камікадзе.

Зокрема, вчора в ніч на 27 жовтня в напрямку Києва летіли близько десятка безпілотників росіян. Сили та засоби протиповітряної знешкодили всі дрони на околицях міста.

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