Во многих областях Украины объявили тревогу из-за атаки нескольких групп БпЛА

Первая волна вражеских беспилотников начала заходить в воздушное пространство Украины еще в 19:22 из Курской области. Дроны направлялись из Сумской в направлении Полтавской и Черниговской областей.

Около 21:00 из Курской области в Сумскую область залетела следующая волна "Шахедов". Часть из них двигалась на Полтавскую и Черниговскую область, другая часть - на запад.

Около 22:00 военные сообщали о движении нескольких групп БпЛА в Сумской области на юго-запад, в Черниговской области курсом на Киевскую область и столицу. Другие группы двигались в Полтавской области в сторону Черкасской, а также на юге Харьковской области курсом на юг.

В 22:49 Воздушные силы сообщили о движении нескольких групп "Шахедов" с юга Херсонской в направлении Николаевской области.

Также несколько групп беспилотников двигаются на севере и западе Сумской области курсом на запад.

В Черниговской области дроны движутся на юго-запад.

В Киевской области беспилотники движутся курсом на северо-запад.

Несколько групп "Шахедов" в Полтавской области движутся курсом на Миргород.

Также группа БпЛА на севере Черкасской области, движется курсом на юго-запад.

К тому же, группа дронов обнаружена на границе Донецкой и Днепропетровской областей, направляется на юг.

Кроме того, вражеские беспилотники движутся на севере Днепропетровской области курсом на Кривой Рог.

Обновлено 23:47

Новая группа "Шахедов" заходит с юга Херсонской на Николаевскую область.

Дроны движутся из Николаевской на Кировоградскую области.

Новая группа беспилотников на севере Сумской области, движется курсом на Черниговскую область.

"Шахеды" движутся в Черниговской области курсом на Киевскую область.

Группа "Шахедов" движется на границе Полтавской, Черкасской и Кировоградской областей, в районе Кременчугского водохранилища курсом на запад.

В настоящий момент карта воздушных тревог Украины выглядит так: