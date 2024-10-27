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У КМВА розповіли про наслідки атаки ворожих дронів на Київ

Неділя 27 жовтня 2024 07:27
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У КМВА розповіли про наслідки атаки ворожих дронів на Київ Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Сили та засоби протиповітряної оборони виявили в повітряному просторі в напрямку Києва приблизно десяток безпілотників противника. Всі дрони були знешкоджені на околицях міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

Повітряна тривога в Києві тривала майже 3,5 години.

За даними оперативного зведення, в Києві потерпілих чи руйнувань не зафіксовано.

В ніч проти 27 жовтня Росія атакувала територію України за допомогою ударних БПЛА. Атака почалася пізно ввечері 26 жовтня. У Києві працювала протиповітряна оборона.

Повторно вибухи у столиці і Київській області чули вночі.

У Сумах після атаки "Шахедами" зникло світло.

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У КМВА розповіли про наслідки атаки ворожих дронів на Київ
У КМВА розповіли про наслідки атаки ворожих дронів на Київ
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