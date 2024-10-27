У КМВА розповіли про наслідки атаки ворожих дронів на Київ

Сили та засоби протиповітряної оборони виявили в повітряному просторі в напрямку Києва приблизно десяток безпілотників противника. Всі дрони були знешкоджені на околицях міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.