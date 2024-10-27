У КМВА розповіли про наслідки атаки ворожих дронів на Київ
Сили та засоби протиповітряної оборони виявили в повітряному просторі в напрямку Києва приблизно десяток безпілотників противника. Всі дрони були знешкоджені на околицях міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.
Повітряна тривога в Києві тривала майже 3,5 години.
За даними оперативного зведення, в Києві потерпілих чи руйнувань не зафіксовано.
В ніч проти 27 жовтня Росія атакувала територію України за допомогою ударних БПЛА. Атака почалася пізно ввечері 26 жовтня. У Києві працювала протиповітряна оборона.
Повторно вибухи у столиці і Київській області чули вночі.
У Сумах після атаки "Шахедами" зникло світло.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.