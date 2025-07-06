У багатьох областях України оголошено тривогу через загрозу балістики (відбій)

За інформацією військової адміністрації Києва, у столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичних ракет.

"Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні.

Моніторингові канали повідомляють про виліт двох бомбардувальників Ту-22М3 та вірогідність застосування ракет Х-22.

Станом на 05:57 карта повітряних тривог України виглядала так:

Оновлено 06:14

У Києві та багатьох областях оголошено відбій повітряної тривоги і загрози застосування балістики.