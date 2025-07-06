У багатьох областях України оголошено тривогу через загрозу балістики (відбій)

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через загрозу застосування російським агресором балістичного озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА і Карту повітряних тривог України.
За інформацією військової адміністрації Києва, у столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичних ракет.
"Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні.
Моніторингові канали повідомляють про виліт двох бомбардувальників Ту-22М3 та вірогідність застосування ракет Х-22.
Станом на 05:57 карта повітряних тривог України виглядала так:
У Києві та багатьох областях оголошено відбій повітряної тривоги і загрози застосування балістики.
Минулої ночі російські загарбники вкотре масштабно обстріляли Україну дронами-камікадзе "Шахед".
У Києві, Запоріжжі та Миколаєві лунали вибухи на тлі роботи ППО.
Однак найбільших руйнувань зазнав Харків. У кількох районах міста через прильоти дронів спалахнули пожежі, є постраждалі серед місцевого населення.
Також ворожі дрони пошкодили будинки в Київській області.
Крім того, зафіксовані руйнування через удари безпілотників у Запоріжжі та передмісті.
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