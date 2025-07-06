Пошкоджені приміщення та зруйнована будівля: фото наслідків атаки РФ по Запоріжжю

В ніч на 6 липня російські окупанти атакували Запоріжжя та район безпілотниками. Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження та руйнації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

Також за словами Федорова, обійшлося без постраждалих.

Він уточнив, що зараз усюди працюють екстрені служби і ліквідація наслідків триває.

"Пошкоджені складські приміщення та сільгосптехніка на фермерських господарствах. Частково зруйнована будівля приватного підприємства", - пише Федоров.

Він уточнив, що ворожа атака була приблизно о другій годині ночі і росіяни атакували п'ятьма "Шахедами".

Обстріли Запоріжжя

Нагадаємо, що росіяни регулярно атакують Запоріжжя та інші населені пункти України.

Зокрема, в ніч на 1 липня внаслідок російської атаки, у місті теж фіксували зміни. Згідно зі словами Федорова, було пошкоджено підприємство, а також приватні будинки.

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