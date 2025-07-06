Пошкоджені приміщення та зруйнована будівля: фото наслідків атаки РФ по Запоріжжю
В ніч на 6 липня російські окупанти атакували Запоріжжя та район безпілотниками. Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження та руйнації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.
Він уточнив, що ворожа атака була приблизно о другій годині ночі і росіяни атакували п'ятьма "Шахедами".
"Пошкоджені складські приміщення та сільгосптехніка на фермерських господарствах. Частково зруйнована будівля приватного підприємства", - пише Федоров.
Він уточнив, що зараз усюди працюють екстрені служби і ліквідація наслідків триває.
Також за словами Федорова, обійшлося без постраждалих.
Обстріли Запоріжжя
Нагадаємо, що росіяни регулярно атакують Запоріжжя та інші населені пункти України.
Зокрема, в ніч на 1 липня внаслідок російської атаки, у місті теж фіксували зміни. Згідно зі словами Федорова, було пошкоджено підприємство, а також приватні будинки.
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