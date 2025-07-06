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Во многих областях Украины объявлена тревога из-за угрозы баллистики (отбой)

Фото: в Украине масштабная тревога из-за угрозы баллистики (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за угрозы применения российским агрессором баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА и Карту воздушных тревог Украины.

По информации военной администрации Киева, в столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистических ракет.

"Позаботьтесь о своей безопасности: немедленно отправляйтесь в укрытия и оставайтесь там до завершения тревоги", - говорится в сообщении.

Мониторинговые каналы сообщают о вылете двух бомбардировщиков Ту-22М3 и вероятность применения ракет Х-22.

По состоянию на 05:57 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Обновлено 06:14

В Киеве и многих областях объявлен отбой воздушной тревоги и угрозы применения баллистики.

Ночная воздушная атака

Минувшей ночью российские захватчики в очередной раз масштабно обстреляли Украину дронами-камикадзе "Шахед".

В Киеве, Запорожье и Николаеве звучали взрывы на фоне работы ПВО.

Однако наибольшим разрушениям подвергся Харьков. В нескольких районах города из-за прилетов дронов вспыхнули пожары, есть пострадавшие среди местного населения.

Также вражеские дроны повредили дома в Киевской области.

Кроме того, зафиксированы разрушения из-за ударов беспилотников в Запорожье и пригороде.

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Война в Украине