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Атака дронів: у Київській області пошкоджені будинки та є поранені

Київська область, Неділя 06 липня 2025 04:44
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Атака дронів: у Київській області пошкоджені будинки та є поранені Фото: у Київській області є постраждалі внаслідок атаки дронів (https://t.me/Mykola_Kalashnyk)
Автор: Валерій Савицький

В ніч на 6 липня російські терористи атакували ударними дронами Київську область. Внаслідок удару постраждали цивільні жителі та пошкоджено житлову інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської ОВА Миколу Калашника.

За його даними, внаслідок ворожої атаки БпЛА у Вишгородському районі постраждали три людини.

Зокрема, чоловік 35 років отримав осколкові рани спини, рук та ніг. Жінка 79 років та чоловік 75 років отримали гостру реакцію на стрес. Вся необхідна медична допомога постраждалим надана на місці.

"Пошкоджено два багатоповерхові будинки. Знищено вогнем 4 гаражні приміщення та автомобіль. Ще три автомобілі пошкоджено", - написав Калашник.

Він додав, що на місці прильоту відбувається пожежа складського приміщення. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди.

"В одному з будинків деблоковано жінку 1938 року народження. Потерпілій надається вся необхідна медична допомога. Більш детальна інформація згодом", - додав голова Київської ОВА.

Фото: голова Київської ОВА Микола Калашник (https://t.me/Mykola_Kalashnyk)

Нічна дронова атака РФ

В ніч на 6 липня російські загарбники вкотре атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошували повітряну тривогу, працювали сили ППО.

Одним із центрів атаки був Харків. Внаслідок атаки у місті зафіксовані падіння уламків у трьох районах.

Постраждали двоє людей, серед них - дитина.

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Війна в Україні Атака дронів
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