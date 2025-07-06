Нічна атака РФ на Харків: в місті пожежі, є постраждала
В ніч на 6 липня росіяни двічі атакували Харків дронами. Внаслідок обстрілу зафіксовано пожежі, а також, ймовірно, був удар по приватному сектору.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова і канал глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Ворожа атака сталося приблизно першій годині ночі, а потім вже о другій. Попередньо, під атакою атакою РФ опинилися три райони: Київській, Шевченківській та Новобаварський. У кожному з них згідно попередньої інформації, були удари.
"Є попередня інформація про удар ворожим безпілотником по приватному сектору у Новобаварському районі. Деталі зʼясовуємо", - поінформував Терехов.
Після другої атаки Синєгубов написав, що удари було завдано по Шевченківському району. За його словами, на місцях влучань виникли пожежі. Інформації щодо постраждалих не було.
Оновлено о 02:39
"Внаслідок атаки на Новобаварський район міста... постраждала 46-річна жінка. Наразі їй надається вся необхідна медична допомога", - поінформував глава ОВА.
Обстріли Харкова
Нагадаємо, що в червні в Харкові зафіксували абсолютний місячний рекорд за кількістю повітряних атак з часів початку повномасштабної війни.
Також ми писали, що нещодавно армія РФ вперше застосувала для удару по Харкову новий безпілотник "Черника".
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