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Багато техніки й понад 1500 загарбників: у Генштабі розповіли про нові втрати РФ

Понеділок 13 січня 2025 07:33
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Багато техніки й понад 1500 загарбників: у Генштабі розповіли про нові втрати РФ Фото: за добу росіяни втратили на фронті велику кількість техніки (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 12 на 13 січня, російські військові втратили на фронті 1510 солдатів, 2 системи протиповітряної оборони і 183 безпілотних літальних апарати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.01.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 809 760 (+1510) осіб ліквідовано;
  • танків - 9764 (+8) од.;
  • бойових броньованих машин - 20 315 (+26) од.;
  • артилерійських систем - 21 876 (+37) од.;
  • РСЗВ - 1261 (+1) од.;
  • засоби ППО - 1044 (+2) од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 331 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 22 204 (+183) од.;
  • крилатих ракет - 3018 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 33 708 (+110) од.;
  • спеціальної техніки - 3695 (+1) од.

Багато техніки й понад 1500 загарбників: у Генштабі розповіли про нові втрати РФ

Ситуація на фронті

За даними Інституту вивчення війни (ISW), росіяни прорвалися на північ Сумської області й активно штурмують на чотирьох напрямках на сході.

Американські ЗМІ не виключають, що Україна може здобути перевагу над окупантами у використанні танків.

Тим часом ЗСУ почали використовувати нову тактику зниження боєздатності росіян на лінії фронту.

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