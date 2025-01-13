Много техники и более 1500 захватчиков: в Генштабе рассказали о новых потерях РФ
За последние сутки с 12 на 13 января, российские военные потеряли на фронте 1510 солдат, 2 системы противовоздушной обороны и 183 беспилотных летательных аппарата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.01.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 809 760 (+1510) человек ликвидировано;
- танков - 9764 (+8) ед;
- боевых бронированных машин - 20 315 (+26) ед;
- артиллерийских систем - 21 876 (+37) ед;
- РСЗО - 1261 (+1) ед;
- средства ПВО - 1044 (+2) ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 331 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 22 204 (+183) ед;
- крылатых ракет - 3018 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 33 708 (+110) ед;
- специальной техники - 3695 (+1) ед.
Ситуация на фронте
По данным Института изучения войны (ISW), россияне прорвались на север Сумской области и активно штурмуют на четырех направлениях на востоке.
Американские СМИ не исключают, что Украина может получить преимущество над оккупантами в использовании танков.
Тем временем ВСУ начали использовать новую тактику снижения боеспособности россиян на линии фронта.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.