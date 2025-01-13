Много техники и более 1500 захватчиков: в Генштабе рассказали о новых потерях РФ

За последние сутки с 12 на 13 января, российские военные потеряли на фронте 1510 солдат, 2 системы противовоздушной обороны и 183 беспилотных летательных аппарата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.01.25 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте

По данным Института изучения войны (ISW), россияне прорвались на север Сумской области и активно штурмуют на четырех направлениях на востоке.

Американские СМИ не исключают, что Украина может получить преимущество над оккупантами в использовании танков.

Тем временем ВСУ начали использовать новую тактику снижения боеспособности россиян на линии фронта.

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