В ISW розповіли про нову тактику ЗСУ, що знижує боєздатність армії РФ

Збройні сили України почали атакувати тактичні командні пункти і позиції російської армії у районах біля лінії фронту. Таким чином Сили оборони намагаються ускладнити командування й управління армії РФ на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

У відомстві не виключають, що атаки українських військових на головні командні пункти у російському тилу, зокрема удар 8 січня по російському посту 8-ї армійської авіації, ймовірно, спрямовані на деградацію більш широких російських зусиль з логістики та оперативного планування. Це може вплинути на здатність Росії проводити свої військові операції у західній частині Донецької області.

"Згідно зі спостереженнями ISW, 2-й Армійський корпус (АК) наразі керує російськими операціями на південь від Покровська, 3-й АК діє поблизу Часів Яру, а 8-й АК керує російськими зусиллями поблизу Курахового", - йдеться у звіті.