Україна вперше з 2022 року може мати танкову перевагу над РФ, - Forbes

Сили оборони України вперше з моменту широкомасштабного вторгення РФ можуть мати перевагу над окупантами у використанні танків. Але вона фіксується не на всій лінії бойового зіткнення, а лише на певних ділянках фронту.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Forbes .

За даними американського журналу, така танкова перевага з боку ЗСУ досягається завдяки використанню безпілотників, які відганяють російські танки за кілометри від лінії фронту, та змушують діяти тільки з прикритих замаскованих позицій у віддаленні від передової.

У Forbes зазначили, що через такі обмеження танки росармії по суті стають неточними гаубицями, а не бойовими машинами для ведення штурму, що було заплановано розробниками техніки.

Та дрони змінюють правила війни, і на сучасному театрі воєнних дій все більше домінують роботизовані системи всіх типів.

Оглядачі Forbes у своєму матеріалі проаналізували свідчення одного російського блогера, які переклав естонський аналітик WarTranslated.

Зокрема, "воєнкор" з країни-агресора розповідав, що на тлі обмежень на використання танків з боку військ РФ, українські танки діють на фронті "вільніше", позаяк ЗСУ досягли "достатнього масштабу та різноманітності своїх безпілотників", та "відточили тактику їх використання".

В публікації американського журналу вказується, що українські танки можуть під'їхати прямо до лінії зіткнення, щоб безпосередньо вдарити по цілях противника зі своїх гармат і кулеметів.

Forbes пише про те, що можлива танкова перевага ЗСУ демонструє "зворотний розвиток" у широкомасштабній війні РФ проти України. Позаяк на початку російського повномасштабного вторгення українські бригади "рідко" били з танків прямою наводкою через величезну перевагу окупантів в артилерії та авіації.

Але "крихітні безпілотники та системи перешкод" змінюють поле бою та схиляють танкову перевагу в бік України, йдеться в публікації.

Також зазначається, що російська сторона скаржиться на високу інтенсивність радіоглушіння своїх безпілотників з боку воїнів ЗСУ, що не дає можливості аналогічно відганяти дронами танки подалі від передової.

Винятком із цієї нової динаміки є Курська область, де війська РФ застосовують дрони на оптоволокні, що унеможливлює їх глушіння традиційними засобами РЕБ. У цьому регіоні нещодавно фіксувалося ураження російськими дронами українських танків.

У Forbes підсумовують, що ЗСУ отримали перевагу танків завдяки своїм безпілотникам на певних ділянках фронту, але для Сил оборони залишається проблема нестачі піхоти.

Танки в українському війську

Нагадаємо, влітку 2024 року в Міноборони розповіли, що в Україні від початку широкомасштабної військової агресії РФ було допущено до експлуатації у підрозділах Сил оборони майже 40 зразків бронетехніки як вітчизняного, так і іноземного виробництва.

В МОУ тоді уточнили, що парк бойової броньованої гусеничної та колісної техніки, зокрема, поповнили танки Abrams (американські), Leopard (німецькі), Challenger (британські), легкі танки AMX-10 RC (французькі).

Зазначимо також, за даними профільного видання "Мілітарний", Україна зустріла повномасштабне вторгнення РФ у лютому 2022 року здебільшого радянською військовою технікою та озброєнням, які на той час мали ЗСУ.

Загалом же на початок 2022 року основним танком в українському війську був Т-64БВ, а також модернізовані у різний час машини на його базі. Серед іншого, на озброєнні також були Т-72 різних модифікацій та газотурбінні Т-80БВ, які у невеликій кількості проходили програми оновлення під час капремонту або зняття зі зберігання.

У звіті The Military Balance вказувалося, що перед великим нападом Росії Україна мала на озброєнні 858 діючих танків. Також певна їх кількість у різному технічному стані була на базах зберігання та у відстійниках військових заводів.

Детальніше про українські танки, які на початку широкомасштабного вторгення РФ громили ворожу армію, читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.