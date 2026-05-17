Багато освітніх програм в Україні кращі за іноземні, - ректорка Львівської політехніки

Українські університети вже конкурують із західними вишами, а багато освітніх програм в Україні не лише не поступаються іноземним, а інколи навіть перевершують їх.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявила ректорка Національного університету "Львівська політехніка" Наталія Шаховська.
За словами ректорки, виїзд студентів за кордон впливає на систему вищої освіти, хоча така тенденція існувала і раніше. Водночас останніми роками вона стала значно помітнішою.
"Українські університети вже фактично конкурують із західними, адже країна є частиною глобального ринку освітніх послуг", - зазначила Шаховська.
Ректорка Львівської політехніки визнала, що слабшим місцем українських університетів залишається інфраструктура, яка часто поступається навіть не найпотужнішим закордонним вишам. Однак, за її словами, за рівнем освітніх послуг і підходами до навчання українські програми часто демонструють кращі результати.
Наталія Шаховська про освітні програми в Україні (інфографика РБК-Україна)
"Студенти постійно виконують практичні завдання, активно комунікують із бізнесом і отримують якісну підготовку", - пояснила вона.
Шаховська наголосила, що важливо проводити просвітницьку роботу зі вступниками та їхніми батьками, демонструючи переваги навчання в Україні.
Вона також висловила переконання, що після завершення війни багато передових технологій розвиватимуться саме в Україні.
За словами ректорки, за час повномасштабної війни у Львівській політехніці змінилася географія студентства. Зокрема, зросла кількість студентів із центральних та східних областей України, хоча ситуація залежить від спеціальності.
Особливо помітною ця тенденція стала на технічних напрямках.
"Це частково пояснюється можливістю навчатися офлайн, а це є критично важливим для інженерної освіти", - зазначила Шаховська.
Водночас на окремих спеціальностях, як і раніше, переважають вступники із західних регіонів України.
