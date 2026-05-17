Многие образовательные программы в Украине лучше иностранных, - ректор Львовской политехники

Главное: Конкурентоспособность: По словам Натальи Шаховской, Украина является частью глобального рынка, где наши университеты успешно конкурируют с западными вузами.

Качество обучения: Украинские программы часто демонстрируют лучшие результаты благодаря большому количеству практических заданий и прямой коммуникации студентов с бизнесом.

Слабые стороны: Главной проблемой остается устаревшая инфраструктура, которая уступает даже средним зарубежным университетам.

География поступающих: Из-за ситуации с безопасностью во "Львовской политехнике" выросла доля студентов из центральных и восточных областей, особенно на технических направлениях.

Преимущество оффлайна: Возможность очного обучения во Львове является критически важной для качественного инженерного образования и привлечения абитуриентов.

Будущее развитие: Ректор убеждена, что после войны Украина станет площадкой для развития современных мировых технологий.

Важность просвещения: Необходимо доносить до родителей и абитуриентов реальные преимущества украинского образования, чтобы уменьшить отток талантов за границу.

По словам ректора, выезд студентов за границу влияет на систему высшего образования, хотя такая тенденция существовала и раньше. В то же время в последние годы она стала значительно заметнее.

"Украинские университеты уже фактически конкурируют с западными, ведь страна является частью глобального рынка образовательных услуг", - отметила Шаховская.

В чем преимущество украинского образования

Ректор Львовской политехники признала, что слабым местом украинских университетов остается инфраструктура, которая часто уступает даже не самым мощным зарубежным вузам. Однако, по ее словам, по уровню образовательных услуг и подходам к обучению украинские программы часто демонстрируют лучшие результаты.



"Студенты постоянно выполняют практические задания, активно коммуницируют с бизнесом и получают качественную подготовку", - пояснила она.

Шаховская подчеркнула, что важно проводить просветительскую работу с поступающими и их родителями, демонстрируя преимущества обучения в Украине.

Она также выразила убеждение, что после завершения войны многие передовые технологии будут развиваться именно в Украине.

Как изменилась география студентов

По словам ректора, за время полномасштабной войны во Львовской политехнике изменилась география студенчества. В частности, возросло количество студентов из центральных и восточных областей Украины, хотя ситуация зависит от специальности.

Особенно заметной эта тенденция стала на технических направлениях.

"Это частично объясняется возможностью учиться офлайн, а это критически важно для инженерного образования", - отметила Шаховская.

В то же время на отдельных специальностях по-прежнему преобладают поступающие из западных регионов Украины.