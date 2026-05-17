Многие образовательные программы в Украине лучше иностранных, - ректор Львовской политехники

Украинские университеты уже конкурируют с западными вузами, а многие образовательные программы в Украине не только не уступают иностранным, а иногда даже превосходят их.
Об этом в интервью РБК-Украина заявила ректор Национального университета "Львовская политехника" Наталья Шаховская.
По словам ректора, выезд студентов за границу влияет на систему высшего образования, хотя такая тенденция существовала и раньше. В то же время в последние годы она стала значительно заметнее.
"Украинские университеты уже фактически конкурируют с западными, ведь страна является частью глобального рынка образовательных услуг", - отметила Шаховская.
Ректор Львовской политехники признала, что слабым местом украинских университетов остается инфраструктура, которая часто уступает даже не самым мощным зарубежным вузам. Однако, по ее словам, по уровню образовательных услуг и подходам к обучению украинские программы часто демонстрируют лучшие результаты.
Наталья Шаховская об образовательных программах в Украине (инфографика РБК-Украина)
"Студенты постоянно выполняют практические задания, активно коммуницируют с бизнесом и получают качественную подготовку", - пояснила она.
Шаховская подчеркнула, что важно проводить просветительскую работу с поступающими и их родителями, демонстрируя преимущества обучения в Украине.
Она также выразила убеждение, что после завершения войны многие передовые технологии будут развиваться именно в Украине.
По словам ректора, за время полномасштабной войны во Львовской политехнике изменилась география студенчества. В частности, возросло количество студентов из центральных и восточных областей Украины, хотя ситуация зависит от специальности.
Особенно заметной эта тенденция стала на технических направлениях.
"Это частично объясняется возможностью учиться офлайн, а это критически важно для инженерного образования", - отметила Шаховская.
В то же время на отдельных специальностях по-прежнему преобладают поступающие из западных регионов Украины.
