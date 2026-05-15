Головна » Життя » Освіта

Військові кафедри з’являться у всіх медичних вишах України: названо терміни та умови

16:13 15.05.2026 Пт
Усі вищі медичні заклади України готуватимуть офіцерів запасу
Тетяна Веремєєва
Військові кафедри з'являться у всіх медичних вишах України: названо терміни та умови Фото: У всіх медичних вишах з'являться військові кафедри (nmuofficial.com)
В Україні з наступного навчального року військові кафедри працюватимуть у всіх закладах вищої медичної освіти, незалежно від форми власності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці керівника Офісу президента Ірини Верещук.

Головне:

  • Масштабне впровадження: З наступного навчального року військові кафедри працюватимуть у всіх медичних вишах України, включно з приватними закладами освіти.
  • Рішення влади: Питання підготовки офіцерів запасу медичної служби обговорили на міжвідомчій нараді за участю представників Офісу президента та МОЗ.
  • Національний спротив: До програми підготовки офіцерів запасу медичної служби інтегрують курс "Основи національного спротиву".
  • Форма власності: Нововведення стосується всіх закладів вищої медичної освіти незалежно від того, чи є вони державними чи приватними.
  • Роль медицини: В Офісі президента підкреслюють, що під час війни медицина є критично важливою складовою всеохоплюючої оборони країни.
  • Збереження потенціалу: Стійкість держави залежить від здатності медичної системи рятувати життя та відновлювати людей у складних умовах.
  • Мета змін: Посилення кадрового резерву військових медиків та краща підготовка майбутніх лікарів до викликів воєнного стану.

За її словами, відповідне рішення обговорили під час міжвідомчої наради з питань підготовки офіцерів запасу медичної служби, яку провели разом із міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком.

Військові кафедри будуть у всіх медичних вишах

Верещук повідомила, що вже з наступного навчального року військові кафедри відкриються у всіх закладах вищої медичної освіти - як державних, так і приватних.

Крім того, влада продовжить інтеграцію курсу "Основи національного спротиву" до програми підготовки офіцерів запасу медичної служби.

Чому це важливо

У Офісі президента наголошують, що під час війни медицина стала однією з ключових складових системи всеохоплюючої оборони держави.

За словами Верещук, стійкість країни залежить не лише від озброєння, а й від здатності рятувати життя, відновлювати людей та зберігати людський потенціал країни.

Нагадаємо, із 1 січня 2026 року студенти медичних і фармацевтичних спеціальностей в Україні зобов’язані проходити військову підготовку за програмою офіцерів запасу.

Раніше РБК-Україна писало, що Кабмін змінив правила підготовки офіцерів запасу, збільшивши обсяг навчання та запровадивши нову дисципліну "Військова підготовка". У Міноборони очікують, що це дозволить покращити якість підготовки офіцерів і посилити забезпечення армії фахівцями, зокрема у медичній сфері.

