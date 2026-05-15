Військові кафедри з’являться у всіх медичних вишах України: названо терміни та умови
В Україні з наступного навчального року військові кафедри працюватимуть у всіх закладах вищої медичної освіти, незалежно від форми власності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці керівника Офісу президента Ірини Верещук.
Головне:
- Масштабне впровадження: З наступного навчального року військові кафедри працюватимуть у всіх медичних вишах України, включно з приватними закладами освіти.
- Рішення влади: Питання підготовки офіцерів запасу медичної служби обговорили на міжвідомчій нараді за участю представників Офісу президента та МОЗ.
- Національний спротив: До програми підготовки офіцерів запасу медичної служби інтегрують курс "Основи національного спротиву".
- Форма власності: Нововведення стосується всіх закладів вищої медичної освіти незалежно від того, чи є вони державними чи приватними.
- Роль медицини: В Офісі президента підкреслюють, що під час війни медицина є критично важливою складовою всеохоплюючої оборони країни.
- Збереження потенціалу: Стійкість держави залежить від здатності медичної системи рятувати життя та відновлювати людей у складних умовах.
- Мета змін: Посилення кадрового резерву військових медиків та краща підготовка майбутніх лікарів до викликів воєнного стану.
За її словами, відповідне рішення обговорили під час міжвідомчої наради з питань підготовки офіцерів запасу медичної служби, яку провели разом із міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком.
Військові кафедри будуть у всіх медичних вишах
Верещук повідомила, що вже з наступного навчального року військові кафедри відкриються у всіх закладах вищої медичної освіти - як державних, так і приватних.
Крім того, влада продовжить інтеграцію курсу "Основи національного спротиву" до програми підготовки офіцерів запасу медичної служби.
Чому це важливо
У Офісі президента наголошують, що під час війни медицина стала однією з ключових складових системи всеохоплюючої оборони держави.
За словами Верещук, стійкість країни залежить не лише від озброєння, а й від здатності рятувати життя, відновлювати людей та зберігати людський потенціал країни.
Нагадаємо, із 1 січня 2026 року студенти медичних і фармацевтичних спеціальностей в Україні зобов’язані проходити військову підготовку за програмою офіцерів запасу.
Раніше РБК-Україна писало, що Кабмін змінив правила підготовки офіцерів запасу, збільшивши обсяг навчання та запровадивши нову дисципліну "Військова підготовка". У Міноборони очікують, що це дозволить покращити якість підготовки офіцерів і посилити забезпечення армії фахівцями, зокрема у медичній сфері.