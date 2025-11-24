UA

Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

"Багато хороших елементів, але потребує доопрацювання": Рютте про план США

Фото: генеральний секретар НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Мирний план США щодо завершення повномасштабної війни в Україні містить "багато хороших елементів", проте деякі з них треба доопрацювати.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв’ю Fox News.

"Я не хочу розглядати план рядок за рядком, особливо тому, що він зараз обговорюється. У  плані є багато хороших елементів, а деякі елементи потребують покращення", - сказав він.

Рютте позитивно відгукнувся про обговорення мирного плану США, які 23 листопада відбулися в Женеві.

"Це була дуже успішна зустріч між Україною та американською стороною, і вони продовжуватимуть це далі", - зазначив він.

За його словами, попереду обговорення деяких елементів, які стосуються Євросоюзу і НАТО. Рютте зауважив, що вони проводитимуться окремо.

Генсек НАТО також прокоментував терміни можливого погодження з планом США російського диктатора Володимира Путіна. На думку Рютте, на главу Кремля тиснутиме економічне становище РФ.

"Путін змушений був збільшити податки. І я знаю як політик, що це роблять лише тоді, коли немає абсолютно жодної альтернативи. Тож його вчинок, що є дуже непопулярним заходом, означає, що вони не в найкращому становищі", - пояснив він.

Мирний план США

Нагадаємо, авторитетні ЗМІ повідомляли, що початковий план складався з 28 пунктів. Частина з них була неприйнятними для України.

Для коригування документу українські чиновники зустрілися з американськими в Женеві. Президент України Володимир Зеленський за результатами переговорів повідомив, що українську позицію почули.

Сьогодні, 24 листопада, видання Financial Times написало, що мирний план США було урізано майже на третину. В результаті зараз у документі залишилось 19 пунктів замість 28.

За словами речника українського МЗС Георгія Тихого, Україна і США домовилися про оновлений варіант мирного плану. Він наголосив, що особливо чутливі питання обговорюватимуть особисто президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп.

