"Много хороших элементов, но требует доработки": Рютте о плане США

"Я не хочу рассматривать план строка за строкой, особенно потому, что он сейчас обсуждается. В плане есть много хороших элементов, а некоторые элементы нуждаются в улучшении", - сказал он.

Рютте положительно отозвался об обсуждении мирного плана США, которые 23 ноября состоялись в Женеве.

"Это была очень успешная встреча между Украиной и американской стороной, и они будут продолжать это дальше", - отметил он.

По его словам, впереди обсуждение некоторых элементов, касающихся Евросоюза и НАТО. Рютте отметил, что они будут проводиться отдельно.

Генсек НАТО также прокомментировал сроки возможного согласования с планом США российского диктатора Владимира Путина. По мнению Рютте, на главу Кремля будет давить экономическое положение РФ.

"Путин вынужден был увеличить налоги. И я знаю как политик, что это делают только тогда, когда нет абсолютно никакой альтернативы. Поэтому его поступок, который является очень непопулярной мерой, означает, что они не в лучшем положении", - пояснил он.