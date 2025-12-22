Багато абонентів на Одещині опинились без світла через атаку РФ на два енергооб'єкти

Російські війська вночі атакували об'єкти енергетики у Одеській області, через що багато абонентів у регіоні залишаються без світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК та "Укренерго".
"День енергетика почався з важких новин. РФ знову вдарили по енергетичній інфраструктурі Одеської області. Пошкодження значні. Для відновлення обладнання потрібен час. Труднощів додають і повітряні тривоги, що лунають кожну годину", - зазначили у ДТЕК.
Повідомляється, що енергетики працюють в посиленому режимі ,щоб якнайшвидше заживити критичну інфраструктуру та повертати свіло в домівки жителів Одещини.
За даними "Укренерго", вночі ворог атакував енергооб’єкти у кількох регіонах. Цієї ночі РФ атакувала енергооб’єкти у Одеській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській та Житомирській областях.
Внаслідок цього на ранок є знеструмлення значної кількості абонентів в Одеській області. Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочались.
Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни двічі атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атак пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури міста. Через це тимчасово без електропостачання залишилася частина одного з районів.
Також повідомлялось про постраждалого, якого доправили до лікарні з осколковими пораненнями.
Крім того, під ударом росіян перебувала й Житомирська область. Там ворог гатив по об’єктах енергетичної та транспортної інфраструктури, постраждали четверо працівників "Укрзалізниці".
За даними Повітряних сил, вночі російські окупанти випустили по Україні 86 дронів з п'яти напрямків. Більшість безпілотників вдалося збити, проте зафіксовано 26 влучань у різних локаціях.