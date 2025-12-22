Багато абонентів на Одещині опинились без світла через атаку РФ на два енергооб'єкти

"День енергетика почався з важких новин. РФ знову вдарили по енергетичній інфраструктурі Одеської області. Пошкодження значні. Для відновлення обладнання потрібен час. Труднощів додають і повітряні тривоги, що лунають кожну годину", - зазначили у ДТЕК.

Повідомляється, що енергетики працюють в посиленому режимі ,щоб якнайшвидше заживити критичну інфраструктуру та повертати свіло в домівки жителів Одещини.

Що кажуть в "Укренерго"

За даними "Укренерго", вночі ворог атакував енергооб’єкти у кількох регіонах. Цієї ночі РФ атакувала енергооб’єкти у Одеській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській та Житомирській областях.

Внаслідок цього на ранок є знеструмлення значної кількості абонентів в Одеській області. Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочались.