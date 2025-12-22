RU

Курс доллара

Много абонентов в Одесской области оказались без света из-за атаки РФ на два энергообъекта

Фото: много абонентов в Одесской области оказались без света из-за атаки РФ на два энергообъекта (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью атаковали объекты энергетики в Одесской области, из-за чего многие абоненты в регионе остаются без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК и"Укрэнерго".

"День энергетика начался с тяжелых новостей. РФ снова ударили по энергетической инфраструктуре Одесской области. Повреждения значительные. Для восстановления оборудования требуется время. Трудностей добавляют и воздушные тревоги, раздающиеся каждый час", - отметили в ДТЭК.

Сообщается, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее оживить критическую инфраструктуру и возвращать свет в дома жителей Одесской области.

Что говорят в "Укрэнерго"

По данным "Укрэнерго", ночью враг атаковал энергообъекты в нескольких регионах. Этой ночью РФ атаковала энергообъекты в Одесской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской и Житомирской областях.

В результате на утро есть обесточивание значительного количества абонентов в Одесской области. Аварийно-восстановительные работы уже начались.

 

Удар РФ по Украине 22 декабря

Напомним, сегодня ночью россияне дважды атаковали Одессу ударными беспилотниками. В результате атак поврежден объект критической инфраструктуры города. Из-за этого временно без электроснабжения осталась часть одного из районов.

Также сообщалось о пострадавшем, которого доставили в больницу с осколочными ранениями.

Кроме того, под ударом россиян находилась и Житомирская область. Там враг бил по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, пострадали четверо работников "Укрзализныци".

По данным Воздушных сил, ночью российские оккупанты выпустили по Украине 86 дронов с пяти направлений. Большинство беспилотников удалось сбить, однако зафиксировано 26 попаданий в различных локациях.

