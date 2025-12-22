Багато абонентів на Одещині опинились без світла через атаку РФ на два енергооб'єкти
Російські війська вночі атакували об'єкти енергетики у Одеській області, через що багато абонентів у регіоні залишаються без світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК та "Укренерго".
"День енергетика почався з важких новин. РФ знову вдарили по енергетичній інфраструктурі Одеської області. Пошкодження значні. Для відновлення обладнання потрібен час. Труднощів додають і повітряні тривоги, що лунають кожну годину", - зазначили у ДТЕК.
Повідомляється, що енергетики працюють в посиленому режимі ,щоб якнайшвидше заживити критичну інфраструктуру та повертати свіло в домівки жителів Одещини.
Що кажуть в "Укренерго"
За даними "Укренерго", вночі ворог атакував енергооб’єкти у кількох регіонах. Цієї ночі РФ атакувала енергооб’єкти у Одеській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській та Житомирській областях.
Внаслідок цього на ранок є знеструмлення значної кількості абонентів в Одеській області. Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочались.
Удар РФ по Україні 22 грудня
Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни двічі атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атак пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури міста. Через це тимчасово без електропостачання залишилася частина одного з районів.
Також повідомлялось про постраждалого, якого доправили до лікарні з осколковими пораненнями.
Крім того, під ударом росіян перебувала й Житомирська область. Там ворог гатив по об’єктах енергетичної та транспортної інфраструктури, постраждали четверо працівників "Укрзалізниці".
За даними Повітряних сил, вночі російські окупанти випустили по Україні 86 дронів з п'яти напрямків. Більшість безпілотників вдалося збити, проте зафіксовано 26 влучань у різних локаціях.