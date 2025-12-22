Много абонентов в Одесской области оказались без света из-за атаки РФ на два энергообъекта

Российские войска ночью атаковали объекты энергетики в Одесской области, из-за чего многие абоненты в регионе остаются без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК и "Укрэнерго ".

"День энергетика начался с тяжелых новостей. РФ снова ударили по энергетической инфраструктуре Одесской области. Повреждения значительные. Для восстановления оборудования требуется время. Трудностей добавляют и воздушные тревоги, раздающиеся каждый час", - отметили в ДТЭК.

Сообщается, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее оживить критическую инфраструктуру и возвращать свет в дома жителей Одесской области.

Что говорят в "Укрэнерго"

По данным "Укрэнерго", ночью враг атаковал энергообъекты в нескольких регионах. Этой ночью РФ атаковала энергообъекты в Одесской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской и Житомирской областях.

В результате на утро есть обесточивание значительного количества абонентов в Одесской области. Аварийно-восстановительные работы уже начались.