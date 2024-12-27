"Бачили деякі ознаки". США не виключають, що літак AZAL збила Росія

Азербайджанський літак Embraer 190 у Казахстані, ймовірно, був збитий російською системою протиповітряної оборони. США бачили деякі первинні ознаки.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Келлі Мейєр у соцмережі X .

За його словами, США запропонували свою допомогу у розслідуванні авіакатастрофи.

"Ми бачили деякі первинні ознаки, які, безумовно, вказують на можливість того, що цей літак був збитий російськими системами протиповітряної оборони", - сказав Кірбі.

Авіакатастрофа у Казахстані

Нагадаємо, 25 грудня, у Казахстані в районі місті Актау розбився пасажирський літак Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines. Він здійснював рейс з Баку до Грозного.

Відомо, що на борту літака перебували 67 осіб, включно з екіпажем. Внаслідок аварії загинули 38 осіб.

Раніше повідомлялося, що причиною катастрофи була російська ракета. ЗМІ та аналітики стверджують, що літак підбила російська ППО у Грозному.

Керівник ГУР Кирило Буданов підтвердив, що літак був збитий російським ЗРК "Панцир С1" на території Росії.

Як повідомило видання Reuters, що Баку очікує від Росії зізнання у збитті азербайджанського літака.

Детальніше про авіакатастрофу у Казахстані та як РФ замовчує версію про ЗРК - у матеріалі РБК-Україна.

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