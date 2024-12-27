"Видели некоторые признаки". США не исключают, что самолет AZAL сбила Россия

Азербайджанский самолет Embraer 190 в Казахстане, вероятно, был сбит российской системой противовоздушной обороны. США видели некоторые первичные признаки.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Келли Мейер в соцсети X.