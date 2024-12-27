"Видели некоторые признаки". США не исключают, что самолет AZAL сбила Россия
Азербайджанский самолет Embraer 190 в Казахстане, вероятно, был сбит российской системой противовоздушной обороны. США видели некоторые первичные признаки.
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Келли Мейер в соцсети X.
"Мы видели некоторые первичные признаки, которые, безусловно, указывают на возможность того, что этот самолет был сбит российскими системами противовоздушной обороны", - сказал Кирби.
По его словам, США предложили свою помощь в расследовании авиакатастрофы.
Авиакатастрофа в Казахстане
Напомним, 25 декабря, в Казахстане в районе городе Актау разбился пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines. Он совершал рейс из Баку в Грозный.
Известно, что на борту самолета находились 67 человек, включая экипаж. В результате аварии погибли 38 человек.
Ранее сообщалось, что причиной катастрофы была российская ракета. СМИ и аналитики утверждают, что самолет подбила российская ПВО в Грозном.
Руководитель ГУР Кирилл Буданов подтвердил, что самолет был сбит российским ЗРК "Панцирь С1" на территории России.
Как сообщило издание Reuters, что Баку ожидает от России признания в сбивании азербайджанского самолета.
Подробнее об авиакатастрофе в Казахстане и как РФ замалчивает версию о ЗРК - в материале РБК-Украина.
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