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Синоптик здивувала прогнозом погоди на вихідні

Фото: синоптики дали прогноз на 7-8 вересня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні 7-8 вересня продовжить вирувати "бабине літо". А осінню почне віяти вже ночами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко "Укргідрометцентр".

"В суботу та неділю в Україні пануватиме просто класичне бабине літо - сухо, сонячно, тепло. Хто дивується і думає, що "бабине літо" буває лише в жовтні, можна зазирнути у Google", - розповіла Діденко.

За даними синоптика, максимальна температура повітря очікується в межах +24...+28 градусів.

"Також рано-вранці та ввечері вже пахне осінню, десь +12...+17 градусів", - додала Діденко.

Де чекати дощі

Крім того, 7-8 вересня антициклон зумовить в Україні суху погоду, хіба що на крайньому півдні пройдуть локальні дощі.

"Нюанс. У південній частині та на сході України можливі штормові пориви східного та південно східного вітру до 15-20 м/с. Обережно!" - попередила синоптик.

Водночас, за даними "Укргідрометцентра", і 7, і 8 вересня дощі очікуються в Криму. Крім того, 7 вересня, згідно карт, найтепліше вдень буде на Закарпатті - +29 градусів, а найхолодніше, вночі, у Луганській, Донецькій областях, до +11. 

А 8 вересня максимальна температура вдень в Україні сягне +25...+27 градусів, а вночі стовпчики термометрів покажуть мінімальні +10 градусів у Харківській, Чернігівській, Житомирській, Хмельницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Рівненській областях.

 

Де будуть дощі в Україні 7-8 вересня (meteo.gov.ua)

Погода у Києві на вихідних

У Києві субота та неділя будуть ясними сонячними із нічною свіжістю, +12....+14 градусів, та денним комфортним теплом, до +26, +27 градусів, із вітерцем - східним чи південно-східним.

Похолодання в Україні

Початок вересня відзначився в Україні досить високими температурами. Синоптики пояснювали, що це пов'язано з тим, що на кінець серпня припала нова хвиля спеки, яка захлеснула й перший місяць осені.

Водночас, синоптики попереджали, що скоро в Україні похолодає. Спочатку повідомлялося про 3 вересня, потім - 4 вересня. Але поки що відчутне зниження температури в Україні фіксується виключно вночі. Тому на підтвердження прогноз погоди для України до 6 вересня.

Додамо, що раніше синоптики прогнозували у вересні 2024 в Україні заморозки у всіх регіонах.

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