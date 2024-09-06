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Синоптик удивила прогнозом погоды на выходные

Фото: синоптики дали прогноз на 7-8 сентября в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине 7-8 сентября продолжит бурлить "бабье лето". А осенью начнет веять уже по ночам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко "Укргидрометцентр".

"В субботу и воскресенье в Украине будет царить просто классическое бабье лето - сухо, солнечно, тепло. Кто удивляется и думает, что "бабье лето" бывает только в октябре, можно заглянуть в Google", - рассказала Диденко.

По данным синоптика, максимальная температура воздуха ожидается в пределах +24…+28 градусов.

"Также ранним утром и вечером уже пахнет осенью, где-то +12...+17 градусов", - добавила Диденко.

Где ждать дожди

Кроме того, 7-8 сентября антициклон обусловит в Украине сухую погоду, разве что на крайнем юге пройдут локальные дожди.

"Нюанс. В южной части и на востоке Украины возможны штормовые порывы восточного и юго-восточного ветра до 15-20 м/с. Осторожно!" - предупредила синоптик.

В то же время, по данным "Укргидрометцентра", и 7, и 8 сентября дожди ожидаются в Крыму. Кроме того, 7 сентября, согласно картам, теплее всего днем ​​будет на Закарпатье - +29 градусов, а холоднее всего ночью, в Луганской, Донецкой областях, до +11.

А 8 сентября максимальная температура днем ​​в Украине составит +25...+27 градусов, а ночью столбики термометров покажут минимальные +10 градусов в Харьковской, Черниговской, Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровенской областях.

 

Где будут дожди в Украине 7-8 сентября (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве на выходных

В Киеве суббота и воскресенье будут ясными солнечными с ночной свежестью, +12...+14 градусов и дневным комфортным теплом, до +26, +27 градусов, с ветерком - восточным или юго-восточным.

Похолодание в Украине

Начало сентября отметилось в Украине достаточно высокими температурами. Синоптики объясняли, что это связано с тем, что на конец августа припала новая волна жары, которя захлестнула и первый месяц осени.

В тоже время, синоптики предупреждали, что скоро в Украине похолодает. Первоначально сообщалось про 3 сентября, потом - 4 сентября. Но пока ощутимое снижение температуры в Украине фиксируется исключительно в ночные часы. Тому в подтверждение - прогноз погоды для Украины до 6 сентября.

Добавим, что ранее синоптики прогнозировали в сентябре 2024 в Украине заморозки во всех регионах.

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